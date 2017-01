Mali : une pré-sélection à 26 avec Sako et K. Coulibaly pour la CAN 26 Aigles ont été pré-sélectionnés ce vendredi par le sélectionneur du Mali, Alain Giresse, pour la CAN 2017. Si Kalifa Coulibaly intègre le groupe, ce n’est pas le cas d’Adama Traoré (Middlesbrough),...