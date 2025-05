Bamako : la finale de la Coupe du Mali 2025 fait monter la tension

La 64e finale de la Coupe du Mali promet un affrontement historique entre le Stade Malien et le Djoliba Athlétic Club. Entre revanche et confirmation, cette rencontre cristallise les espoirs de deux géants du football national, portés par des générations entières de supporters. Un choc au sommet qui dépasse le simple cadre sportif et réveille la passion d’un pays tout entier.

La 64e finale de la Coupe du Mali s’annonce comme un moment de pure intensité pour les amoureux du ballon rond. Cette édition mettra aux prises deux titans du football malien : le Stade Malien de Bamako et le Djoliba Athlétic Club. Une confrontation aux allures de classique, tant ces deux formations incarnent la grandeur et l’histoire du sport roi au Mali. À quelques jours du coup d’envoi, l’effervescence gagne tout le pays, qui attend avec impatience de découvrir lequel de ces mastodontes inscrira une nouvelle page en lettres d’or dans l’histoire de la compétition.

Le Stade Malien, sur une lancée impressionnante

Vainqueur de la précédente édition, le Stade Malien aborde cette finale avec la confiance d’un champion en titre. Leur parcours jusqu’ici a été remarquable, notamment leur victoire décisive contre le FC Diarra en demi-finale, obtenue à la dernière minute grâce à l’inévitable Moctar Cissé, alias « Soldat ». Ce but héroïque à la 90e minute a rappelé à tous la résilience et l’efficacité d’un effectif taillé pour les grands rendez-vous.

Mais les performances du Stade Malien ne se limitent pas à la Coupe. En Ligue 1 professionnelle, l’équipe continue de dominer les débats, ayant récemment surclassé le Djoliba AC avec un score net de 3-1. Cette suprématie sur le terrain pourrait bien jouer un rôle psychologique important à l’approche de la finale.

Djoliba AC : l’heure de la revanche a sonné

En face, le Djoliba AC ne compte pas se présenter en victime expiatoire. Bousculé en championnat, le club rouge et blanc veut prendre sa revanche et récupérer un trophée qui lui échappe depuis trop longtemps. Porté par une génération talentueuse et une volonté de fer, Djoliba entend bien faire mentir les pronostics et faire taire les doutes. L’occasion est parfaite pour renverser la vapeur et reconquérir le cœur des supporters.

Les enjeux vont bien au-delà du simple palmarès : c’est une question de suprématie, de fierté et d’héritage footballistique. Dans un pays où le football est vécu avec passion, chaque duel entre ces deux clubs historiques fait vibrer tout un peuple.

Cette finale s’inscrit également dans un contexte globalement positif pour le football malien. Les récentes performances des sélections jeunes, comme l’excellent parcours des U-17 ou encore le doublé d’Ibrahim Diarra avec le Barça en Youth League, témoignent d’un vivier de talents en pleine éclosion. Le Mali respire le football, et cette finale pourrait bien en être l’illustration la plus éclatante.