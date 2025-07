Chico Lamba : L’ASSE fait le pari d’un diamant brut de Guinée-Bissau

Révélation de l’Euro Espoirs 2025 avec le Portugal, Chico Lamba, défenseur central de 22 ans, rejoint Saint-Étienne pour 8 millions d’euros. Né à Bissau en Guinée-Bissau avant d’émigrer au Portugal à l’âge de 10 ans, Chico Lamba incarne cette nouvelle génération de footballeurs aux identités multiples qui enrichissent le football européen.

L’AS Saint-Étienne a officialisé lundi 7 juillet 2025 l’arrivée de Chico Lamba, défenseur international Espoirs portugais de 22 ans, en provenance du FC Arouca. Le défenseur central rejoint les Verts jusqu’en 2029, dans le cadre d’un transfert pour un montant rare dans la stratégie du club. Avec une indemnité estimée à 8 millions d’euros bonus inclus, l’arrivée de Chico Lamba à l’ASSE devient le troisième transfert le plus cher de l’histoire de la Ligue 2 française.

Des racines bissau-guinéennes : un parcours d’émigration familiale

L’histoire de Chico Lamba commence bien loin des terrains européens, dans la capitale de la Guinée-Bissau. Né le 10 mars 2003 à Bissau (Guinée-Bissau), Chico Lamba rejoint le Portugal à l’âge de 10 ans aux côtés de son père. Cette migration familiale illustre parfaitement le destin de nombreux jeunes Bissau-Guinéens qui voient dans le Portugal, ancienne puissance coloniale, une terre d’opportunités pour construire leur avenir.

Son nom complet, Chico Faria Camará Lamba, porte les traces de cette double identité culturelle, avec des consonances typiquement ouest-africaines mêlées à l’influence lusophone. La Guinée-Bissau, petit pays d’Afrique de l’Ouest de moins de 2 millions d’habitants, partage avec le Portugal une histoire commune marquée par la colonisation, mais aussi par des liens culturels et linguistiques durables.

Une intégration réussie dans le football portugais

Déjà doué balle au pied, le jeune garçon effectue une première saison au Clube Futebol Benfica avant d’être repéré par une institution, le Sporting Clube de Portugal. Avec les Verts et Blancs de Lisbonne, Chico Lamba gravit rapidement les échelons du club lisboète. Défenseur central à la carrure déjà imposante (1,90 m pour près de 85 kg), il se distingue aujourd’hui par sa rigueur et son calme.

L’éclosion à Arouca : révélation de l’Euro Espoirs 2025

Après plusieurs années passées en équipe réserve du Sporting (62 matchs disputés entre 2020 et 2024), Chico Lamba, en quête de temps de jeu, choisit de s’engager avec le FC Arouca à l’été 2024, pour un contrat de trois ans. Ce pari s’avère payant : dès son arrivée, il s’impose comme titulaire. Solide dans les duels, intelligent dans son placement, il réalise une saison 2024-2025 pleine en Liga Portugal avec 27 matchs, 1 but inscrit contre Guimarães et 1 passe décisive.

Il compte un total de 16 sélections dans les sélections de jeunes du portugal, reparties entre les U16 – U18 – U19 et espoirs (U21). Mais surtout il explose l’ors de l’Euro U21 2025 et s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs du tournoi. Titulaire indiscutable avec le Portugal, il brille par sa puissance physique, sa lecture du jeu et sa sérénité balle au pied et sera dans l’équipe type de l’Euro.

Cette reconnaissance internationale confirme le potentiel du défenseur bissau-guinéen et explique l’intérêt suscité chez de nombreux clubs européens.

A Saint-Étienne, l’international Espoirs portugais portera le numéro 15. Son style de jeu correspond parfaitement aux attentes du football moderne : défenseur solide dans les duels, il se distingue également par ses qualités de relance et sa sérénité balle au pied.

Au micro du club, Chico Lamba a livré une première réaction : « Je suis très heureux et fier de signer dans ce grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Plus jeune, j’ai regardé des matches des Verts, je me souviens de ceux d’Aubameyang par exemple et j’ai déjà vu des images de l’ambiance incroyable qu’il y a dans le Chaudron« .

Symbole d’une nouvelle génération cosmopolite

Né en Guinée-Bissau, formé au Portugal, Chico Lamba possède la double nationalité. Son histoire personnelle résonne également avec celle de l’ASSE, club historique qui a toujours su faire confiance aux talents venus d’horizons divers. De Rachid Mekhloufi à Kurt Zouma, en passant par Pierre-Emerick Aubameyang que Lamba évoque avec admiration, Saint-Étienne a une longue tradition d’accueil des footballeurs internationaux. Et le plus célèbre d’entre eux, Salif Keïta, à l’origine du logo panthère de l’AS Saint-Etienne, qui a joué chez les Verts mais aussi au Sporting Lisbonne !