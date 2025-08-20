CHAN 2025 : Sénégal-Soudan 0-0, les deux équipes qualifiées en quarts de finale

Le stade Amaan de Zanzibar a été le théâtre d’une rencontre aussi tendue qu’indécise entre le Sénégal et le Soudan, hier soir. Au terme de 90 minutes laborieuses, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 0-0, un résultat qui arrange finalement les deux formations en leur offrant une qualification pour les quarts de finale du CHAN 2025.

Contrairement aux attentes suscitées par cette affiche entre deux prétendants au titre, la rencontre n’a jamais décollé. Les Lions de la Téranga, champions en titre, sont apparus crispés face à l’enjeu, tandis que les Faucons du Soudan ont privilégié une approche défensive rigoureuse qui a totalement verrouillé les espaces.

Dès les premières minutes, le ton était donné : intensité physique maximale, duels âpres au milieu de terrain, et très peu d’occasions franches. Le Sénégal, malgré une possession de balle plus importante, a peiné à percer le rideau défensif soudanais orchestré avec une discipline remarquable.

L’émotion la plus forte de la première période est venue d’un fait de jeu litigieux. Les Soudanais ont cru obtenir un penalty après un contact avec Oumar Ba dans la surface sénégalaise. Heureusement pour les Lions, l’arbitre, après consultation de la VAR, est revenu sur sa décision initiale, estimant que le contact n’était pas suffisant pour siffler une faute.

Une seconde période encore plus fermée

Au retour des vestiaires, le scénario ne changea guère. Les deux équipes, conscientes qu’un point pourrait suffire à leur qualification, ont encore davantage privilégié la prudence. Le Soudan s’est montré dangereux sur quelques contre-attaques, notamment à l’heure de jeu quand Hussein s’est retrouvé seul face au but sénégalais après un dégagement raté, mais son tir a manqué de précision.

Souleymane Diallo, le sélectionneur sénégalais, a tenté de relancer la machine offensive en faisant entrer Ousseynou Seck et Vieux Cissé à la place de Christian Gomis et Pape Abasse Badji. Mais ces changements n’ont pas apporté le souffle nouveau escompté.

Les conséquences de ce nul stratégique

Ce match nul arrange finalement les deux protagonistes. Le Soudan termine premier du groupe D avec 5 points et une meilleure différence de buts que son adversaire du soir. Les Faucons retrouveront donc l’Algérie, deuxième du groupe C, en quarts de finale. Le Sénégal, avec ses 5 points également, se contente de la deuxième place mais valide l’essentiel : sa qualification pour la phase à élimination directe. Les champions en titre devront cependant se racheter face à l’Ouganda, pays hôte et vainqueur du groupe C, lors des quarts de finale prévus samedi à Kampala.

La soirée n’a pas été parfaite pour le Sénégal, qui termine la rencontre à dix après l’expulsion d’Abdou Yaya Ly en toute fin de match. Le milieu de terrain a écopé d’un second carton jaune et sera donc suspendu pour le quart de finale face à l’Ouganda, privant Souleymane Diallo d’un élément important de son dispositif.

Le Nigeria termine sur une note positive en battant le Congo

En parallèle, sur la pelouse du Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, le Nigeria a retrouvé des couleurs en dominant le Congo 2-0. Les Super Eagles, déjà éliminés avant cette dernière journée, ont enfin trouvé le chemin des filets grâce à Anas Opkadibu Yusuf Ayitonu (56′) et Sikiru Adewale Alimi (90+3′).

Cette victoire permet au Nigeria de sauver l’honneur après deux défaites consécutives qui avaient scellé leur élimination précoce. Les hommes d’Eric Chelle terminent ainsi troisièmes du groupe avec 3 points, devançant le Congo qui ferme la marche avec 2 points. Pour les Diables Rouges congolais, c’est la douche froide. Après avoir accroché le Soudan (1-1) et le Sénégal (1-1) lors des précédentes journées, ils nourrissaient des espoirs de qualification.