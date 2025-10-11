Qualifications CM 2026 : l’Afrique du Nord réalise le grand Chelem

La neuvième journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026, disputée du 8 au 10 octobre 2025, a apporté son lot de certitudes et maintenu le suspense dans plusieurs groupes. À l’issue de cette avant-dernière journée, quatre nations africaines ont désormais validé leur billet pour le Mondial qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et elle sont toutes d’Afrique du Nord.

L’Égypte et l’Algérie scellent leur destin

Les Pharaons égyptiens ont confirmé leur statut de favoris du Groupe A en s’imposant facilement 3-0 face à Djibouti à Casablanca. Cette victoire permet à l’Égypte de décrocher sa quatrième participation à une phase finale de Coupe du Monde, après 1934, 1990 et 2018. Avec 23 points au compteur et un goal-average impressionnant de +17, la sélection égyptienne a su maintenir son niveau tout au long de ces éliminatoires.

De son côté, l’Algérie n’a laissé aucune chance à la Somalie, s’imposant 3-0 pour valider sa cinquième qualification à un Mondial après 1982, 1986, 2010 et 2014. Les Fennecs, qui comptent désormais 22 points, rejoignent ainsi le Maroc et la Tunisie, qualifiés lors des journées précédentes.

Des groupes sous haute tension

Le suspense reste entier dans plusieurs poules où tout se jouera lors de l’ultime journée prévue les 13 et 14 octobre.

Groupe B : Duel sénégalo-congolais

Le Sénégal a franchi un pas important vers la qualification en écrasant le Soudan du Sud 5-0. Avec 21 points et un excellent goal-average de +15, les Lions de la Téranga possèdent leur destin en main face à la Mauritanie mardi. La RD Congo, deuxième avec 19 points après sa victoire au Togo (1-0), devra espérer un faux pas sénégalais tout en s’imposant largement face au Soudan lors de la dernière journée.

Groupe C : Le trio indécis

C’est sans doute le groupe le plus indécis. Le Bénin a pris une option en s’imposant au Rwanda (1-0) et en s’emparant de la première place avec 17 points. L’Afrique du Sud, tenue en échec au Zimbabwe (0-0), est deuxième avec 15 points, tandis que le Nigeria, vainqueur au Lesotho (2-1), suit avec 14 points. Les trois équipes peuvent encore espérer la qualification directe lors de la dernière journée. Le Benin se déplace au Nigeria tandis que l’Afrique du Sud reçoit le Rwanda. Tous les scénarios sont possibles.

Groupe D : Le Cap-Vert sous pression

Les Requins bleus capverdiens ont raté une première occasion de se qualifier en concédant un spectaculaire match nul 3-3 en Libye. Avec 20 points, ils conservent la première place mais devront impérativement battre l’Eswatini lors de l’ultime journée. Le Cameroun, victorieux à Maurice (2-0), suit avec 18 points et peut encore créer la surprise.

Groupe F : Duel ivoiro-gabonais

La Côte d’Ivoire, malgré une démonstration face aux Seychelles (7-0), n’a pas pu sceller sa qualification en raison de la victoire spectaculaire du Gabon en Gambie (4-3). Les Éléphants, leaders avec 23 points, devancent les Panthères (22 points) d’un seul point avant la dernière journée. La Côte d’Ivoire recevra le Kenya tandis que le Gabon affrontera le Burundi. Le moindre faux pas de l’un des deux favoris offrira la qualification à l’autre.

Groupe I : Le Ghana en position de force

Les Black Stars ghanéens ont fait un grand pas vers la qualification en s’imposant largement en Centrafrique (5-0). Avec 22 points, ils aborderont sereinement la réception des Comores lors de la dernière journée, où un simple nul leur suffira. Madagascar, deuxième avec 19 points après sa victoire aux Comores (2-1), vise un faux pas du Ghana, ou plus surement une place parmi les quatre meilleurs deuxièmes pour disputer les barrages.

La course aux barrages

Au-delà des neuf places directement qualificatives, quatre équipes parmi les meilleurs deuxièmes de groupe disputeront un mini-tournoi de barrages. Le vainqueur de ce tournoi africain affrontera ensuite les représentants des autres confédérations lors des barrages intercontinentaux.

À l’issue de cette 9ème journée, les meilleurs deuxièmes sont : le Gabon (22 points), le Cameroun (20 points), la RDC (19 points), Madagascar (19 points), le Burkina Faso (18 points) et l’Ouganda (18 points). La lutte s’annonce féroce pour décrocher l’un des quatre précieux sésames.

La dixième et ultime journée, prévue les 13 et 14 octobre, permettra de désigner les cinq derniers qualifiés directs et les quatre meilleurs deuxièmes. L’Afrique disposera ainsi de neuf représentants assurés pour la Coupe du Monde 2026, avec une potentielle dixième place à décrocher via les barrages intercontinentaux.