Mohammed VI gâte les policiers

Qu’ils exercent au sein des services centraux ou dans les directions régionales et provinciales, tous les agents de la police marocaine bénéficieront d’une prime financière exceptionnelle au titre de l’année 2025. Cette décision a été prise par le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a été validée par le roi Mohammed VI. Cette gratification, présentée comme une reconnaissance collective de leur engagement.

Reconnaissance institutionnelle et motivation des effectifs

Dans son communiqué officiel, la Direction générale de la Sûreté nationale du Maroc (DGSN) souligne que cette prime s’inscrit dans une politique globale de valorisation du capital humain. L’objectif affiché est double : saluer les efforts continus consentis par les policiers pour assurer la sécurité des citoyens et renforcer leur motivation dans l’exercice de missions souvent exigeantes.

Les autorités sécuritaires rappellent que les femmes et les hommes de la police sont quotidiennement mobilisés pour maintenir l’ordre public. En plus de lutter contre la criminalité et faire face aux nouvelles formes de menaces. La prime exceptionnelle de 2025 apparaît ainsi comme un signal fort adressé aux effectifs, mettant en avant la reconnaissance institutionnelle de leur dévouement. Au-delà de l’aspect financier immédiat, cette initiative vient consolider le dispositif d’action sociale destiné aux membres de la Sûreté nationale.

Amélioration des conditions sociales des policiers

Depuis plusieurs années, la DGSN multiplie les mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail de ses fonctionnaires. Elle considère que le bien-être social constitue un levier important pour une performance professionnelle durable. Cette approche globale repose sur la création d’un environnement de travail stable et motivant. Ce qui permet aux agents de se concentrer pleinement sur leurs missions de sécurité. La prime exceptionnelle vise à modernisation la gestion des ressources humaines au sein de l’institution policière.

La décision d’octroyer une prime exceptionnelle aux policiers intervient dans un contexte de réformes sociales et salariales. Le Maroc a connu, ces dernières années, plusieurs accords issus du dialogue social entre le gouvernement, les partenaires syndicaux et le patronat. À titre de rappel, un accord social tripartite avait été signé à Rabat. Elle réunissait l’exécutif, les principales centrales syndicales et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Des augmentations salariales étalées dans le temps

Cet accord visait notamment l’amélioration du pouvoir d’achat des fonctionnaires et des salariés du secteur public. Cet accord social prévoyait une augmentation générale des salaires des fonctionnaires des administrations publiques. En plus de ceux des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. La hausse, d’un montant global de 500 dirhams nets, avait été programmée de manière progressive sur plusieurs années.

Le calendrier retenu comprenait une première tranche de 200 dirhams. Elle était suivie d’une deuxième augmentation du même montant. Avant un dernier complément de 100 dirhams. Cette démarche progressive visait à concilier amélioration du revenu des fonctionnaires et équilibre des finances publiques. La prime exceptionnelle annoncée pour 2025 s’inscrit dans cette dynamique de reconnaissance et de soutien aux agents de l’État.