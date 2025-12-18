Sécurité au Maroc en 2025 : recul des crimes violents et taux d’élucidation record selon la DGSN

En 2025, le dispositif sécuritaire marocain franchit un nouveau cap, porté par une stratégie globale mêlant anticipation, modernisation et coopération internationale. Les derniers indicateurs confirment une évolution favorable de la situation sécuritaire, marquée par une meilleure maîtrise des phénomènes criminels et une efficacité accrue des services de police.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) du Maroc a rendu public, le 17 décembre 2025, son rapport annuel faisant état d’une stabilité globale de la criminalité, d’un recul significatif des crimes violents et d’un taux d’élucidation inédit de 95%. Ce bilan confirme l’efficacité de l’approche sécuritaire marocaine, fondée sur la prévention, le ciblage des réseaux criminels et le renforcement des mécanismes d’enquête, avec pour finalité le renforcement durable du sentiment de sécurité des citoyens.

Selon la DGSN, 779 008 affaires pénales ont été enregistrées en 2025, un chiffre quasiment stable par rapport à l’année précédente. En revanche, les infractions portant directement atteinte à la sécurité des personnes ont nettement reculé, traduisant l’impact des réformes engagées depuis plusieurs années. Modernisation, digitalisation et réforme de la police. Le rapport 2025 met en avant la poursuite d’une nouvelle génération de réformes structurelles, axées notamment sur la transition numérique des services de police, l’intégration des nouvelles technologies et la modernisation des infrastructures. Cette dynamique s’inscrit dans une vision alignée sur les standards internationaux de sécurité.

Formation policière : un investissement stratégique

Dans ce cadre, la DGSN a poursuivi l’amélioration des conditions de travail de ses agents, considérée comme un levier clé de performance opérationnelle. Le futur siège central de la DGSN à Rabat, dont l’inauguration est prévue au premier semestre 2026, symbolise cette montée en puissance institutionnelle. L’année 2025 a également été marquée par un tournant important dans la formation policière avec l’inauguration, en décembre à Ifrane, de l’Institut supérieur des sciences de la sécurité.

Cet établissement académique ambitionne de devenir un pôle d’excellence régional, favorisant l’échange d’expertises entre le Maroc et ses partenaires, notamment africains. Parallèlement, une nouvelle école de formation policière a été ouverte à Marrakech, tandis qu’un projet similaire est annoncé à Casablanca. Ces initiatives traduisent l’importance accordée à l’investissement dans les ressources humaines qualifiées au sein de la DGSN.

Sécurité urbaine et grands événements sportifs

En prévision de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et dans la perspective de la Coupe du monde 2030, la DGSN a renforcé les dispositifs de sécurité urbaine. Un système de vidéosurveillance intelligente a été déployé dans plusieurs grandes villes, complété par 6 000 caméras mobiles couvrant 75 sites prioritaires. Tous les stades accueillant des compétitions continentales ont été dotés de commissariats de police et de salles de commandement. La création du Centre de coopération policière africaine 2026, en partenariat avec Interpol, est également la preuve de la dimension internationale de la stratégie sécuritaire marocaine.

Les crimes violents ont enregistré une baisse globale de 10% en 2025. Les vols sous la menace ont reculé de 24%, les vols avec violence de 6% et les vols avec effraction d’environ 12%. Le taux d’élucidation a atteint un niveau record de 95%, poursuivant une tendance haussière observée depuis neuf ans. La DGSN a démantelé 1 112 réseaux criminels, arrêté 1 737 individus et saisi 166 véhicules et 112 motos utilisés à des fins criminelles, confirmant l’efficacité du ciblage des structures organisées.

Lutte contre les drogues, la migration illégale et le blanchiment

En matière de stupéfiants, plus de 106 000 affaires ont été traitées et 170 tonnes de cannabis saisies, ainsi que d’importantes quantités de cocaïne, d’héroïne et de psychotropes. Six opérations conjointes avec l’Espagne ont permis la saisie de plus de 55 tonnes de résine de cannabis. La lutte contre l’immigration illégale a conduit au démantèlement de 105 réseaux et à l’interpellation de 415 passeurs, tandis que plus de 34 000 tentatives de migration ont été déjouées.

Concernant le blanchiment d’argent, 633 affaires ont été traitées, avec la saisie de biens criminels d’une valeur dépassant 660 millions de dirhams, principalement liés au trafic de drogue et aux crimes économiques. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, 21 individus ont été déférés devant la justice en 2025 par la police judiciaire. Enfin, le Maroc a renforcé son rôle international en accueillant, en novembre 2025, la 93ᵉ Assemblée générale d’Interpol, réunissant des responsables sécuritaires de 181 pays.