Les Léopards lancent leur campagne marocaine avec une victoire précieuse face au Bénin

Amadou Atar

Lecture 2 min.
La RDC s’impose 1-0 face au Bénin grâce à un but de Théo Bongonda et se positionne parfaiteùment pour la qualification dans le groupe D de la CAN 2025.

Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi leur entrée dans la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations ce mardi 23 décembre au stade Al Madina de Rabat. Face aux Guépards du Bénin (anciennement les Écureuils), les hommes de Sébastien Desabre ont su faire la différence sur la seule occasion véritablement d’un match disputé mais sans brio.

C’est Théo Bongonda qui a endossé le costume de héros dès la 16ᵉ minute. Sur une longue ouverture de Masuaku, l’ailier du Spartak Moscou a profité d’une erreur d’appréciation du défenseur béninois Yohan Roche pour surgir et tromper Saturnin Allagbé. Un but qui récompense une entame maîtrisée des Congolais, qui alignaient une défense impressionnante avec Mbemba, Tuanzebe, Masuaku et Wan-Bissaka.

Un succès dans la douleur

La seconde période a vu le Bénin pousser avec davantage de conviction. Cédric Bakambu a cru sceller le sort du match dès la reprise, mais son but a été refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Les Guépards, emmenés par Gernot Rohr, ont bien tenté, notamment par Tosin Aiyegun en fin de rencontre, sans parvenir à égaliser. La RDC peut également remercier une panne de la VAR survenue au moment où Chancel Mbemba touchait le ballon de la main dans sa surface…

Cette victoire place la RDC en tête provisoire du groupe D, qui comprend également le Sénégal et le Botswana, qui s’affrontent dans la foulée à Tanger. La deuxième journée, prévue le 27 décembre, opposera la RDC au Sénégal et le Bénin au Botswana, avant un dernier round le 30 décembre où les Léopards défieront les Zèbres tandis que les Guépards croiseront les Lions de la Teranga.

Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
