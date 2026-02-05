Bénin : l’Assemblée nationale rend hommage à Adrien Houngbédji, figure du parlementarisme

À Porto-Novo, ce mercredi 4 février 2026, le Palais des Gouverneurs, siège de l’Assemblée nationale du Bénin, a servi de cadre à une cérémonie solennelle en hommage à Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’institution et acteur majeur de l’histoire politique contemporaine du Bénin. À l’initiative du président du Parlement, Louis Vlavonou, cette rencontre a réuni responsables politiques, anciens parlementaires, proches et amis, venus saluer un parcours parlementaire exceptionnel, marqué par la rigueur institutionnelle et le respect des règles démocratiques.

Dans son allocution, Louis Vlavonou a souligné l’empreinte durable laissée par Adrien Houngbédji sur l’institution parlementaire, qu’il a présidée à trois reprises, dans des contextes politiques parfois tendus. « Le président Houngbédji est une icône authentique de notre démocratie », a-t-il déclaré, mettant en avant « la constance du respect des procédures » comme socle de son action. Pour l’actuel président de l’Assemblée, l’héritage de son prédécesseur réside moins dans des postures spectaculaires que dans une pratique exigeante du droit parlementaire, garante de l’équilibre des pouvoirs.

Un parcours au cœur de l’histoire démocratique

Avocat de formation, Adrien Houngbédji s’est imposé dès les premières heures du renouveau démocratique béninois comme une figure incontournable du débat public. Acteur des grandes séquences institutionnelles issues de la Conférence nationale, il a contribué à structurer un Parlement appelé à jouer un rôle central dans la consolidation de l’État de droit. Son passage à la tête de l’Assemblée nationale a coïncidé avec des périodes de recomposition politique, où la stabilité des règles et la crédibilité de l’institution étaient régulièrement mises à l’épreuve.

Ses pairs lui reconnaissent une maîtrise des procédures, une capacité à arbitrer dans des contextes de pluralisme politique affirmé, et une volonté de préserver l’autonomie du législatif face aux autres pouvoirs. Autant d’éléments qui ont contribué à renforcer la place de l’Assemblée nationale dans l’architecture institutionnelle béninoise.

Émotion et transmission

Visiblement ému, Adrien Houngbédji a remercié l’Assemblée nationale et son président pour cet hommage, revenant avec franchise sur un itinéraire fait de « délices et d’amertumes ». Il a insisté sur l’importance de la solidarité, de l’écoute et du dialogue dans l’exercice de la fonction de président de l’Assemblée nationale, rappelant que la force de l’institution repose autant sur les textes que sur les femmes et les hommes qui les font vivre.

La cérémonie a été ponctuée par la remise d’un ouvrage-témoignage, de présents symboliques et d’un trophée, en signe de reconnaissance officielle. Ces gestes ont donné à l’événement une dimension à la fois institutionnelle et humaine, soulignant la place singulière occupée par Adrien Houngbédji dans la mémoire parlementaire du Bénin.

Un héritage institutionnel

Au-delà de la figure de l’homme politique, l’hommage rendu à Adrien Houngbédji apparaît comme une célébration du parlementarisme béninois lui-même. Dans un contexte régional où les institutions législatives sont parfois fragilisées, la reconnaissance de ce parcours rappelle l’importance du respect des règles, de la continuité institutionnelle et de la culture démocratique.

En saluant un ancien président de l’Assemblée nationale pour son apport à la modernisation et à l’ancrage durable de l’institution, le Parlement béninois affirme aussi sa volonté de s’inscrire dans une tradition de transmission et de fidélité aux principes démocratiques. Un message fort, à l’adresse des générations présentes et futures, sur la valeur de l’engagement parlementaire au service de la République.