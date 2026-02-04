FIFF Cotonou : le festival du cinéma des femmes s’ouvre au Bénin

Ouvert le mardi 3 février à Cotonou, le Festival International des Films de Femmes de Cotonou a lancé sa nouvelle édition dans une ambiance à la fois prestigieuse et chargée d’émotion. Porté par sa promotrice Cornélia Glèlè, l’événement réunit de grandes figures du cinéma africain et international, aux côtés de cinéastes et de cinéphiles engagés.

Entre tapis rouge, projections et rencontres, la capitale économique du Bénin s’est une nouvelle fois affirmée comme un pôle culturel majeur du continent.

Un festival pionnier au service des femmes cinéastes

Créé en 2019, le FIFF Cotonou est le premier festival béninois entièrement consacré aux femmes dans le cinéma. Depuis ses débuts, il valorise le travail des réalisatrices, productrices, scénaristes et actrices, au Bénin, en Afrique et dans la diaspora. En quelques éditions, le festival s’impose comme un espace de visibilité, de transmission et de professionnalisation. À travers cette démarche, il favorise l’émergence de récits portés par des regards féminins encore trop peu représentés.

Une sélection exigeante, reflet d’un fort engouement

L’édition 2026 confirme l’intérêt croissant pour le FIFF. À ce titre, comité de sélection a reçu des centaines de films venus de tous horizons. À l’issue de ce travail, il a retenu 18 œuvres en sélection officielle, en lice pour les prix du FIFF Cotonou 2026. Par ailleurs, la programmation mêle fictions et documentaires. Elle aborde des enjeux contemporains et des écritures singulières, dans l’esprit du thème de l’édition : « Femmes, libérez votre créativité »

Aïssa Maïga, marraine d’une édition engagée

La soirée d’ouverture a été marquée par la présence de la marraine Aïssa Maïga, actrice et réalisatrice franco-malienne-sénégalaise. Figure majeure du cinéma francophone, elle s’engage de longue date pour une meilleure représentation des femmes à l’écran. À ce titre, elle incarne pleinement l’ambition du FIFF, qui défend un cinéma libre, exigeant et tourné vers l’avenir. Par ailleurs, les films en compétition seront départagés par un jury international présidé par Eva Guéhi, aux côtés de Coline Toumson-Vénite, Atisso Médessou, Djia Mambu et Anne M. Kern.

Cotonou, carrefour du cinéma des femmes

Au-delà des projections, le FIFF Cotonou propose des panels, des masterclass et des temps d’échanges. Le festival affirme ainsi sa vocation de lieu de dialogue et de construction collective. Jusqu’au 7 février, Cotonou accueille cinéastes, professionnels et publics autour d’une même ambition. Il s’agit de faire du cinéma un levier d’expression, de reconnaissance et d’émancipation pour les femmes, tout en inscrivant durablement le FIFF parmi les grands rendez-vous culturels du continent africain.