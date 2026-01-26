Le cinéma indépendant célébré à Genève : retour sur Black Movie 2026

La 27e édition du Festival Black Movie s’est achevée ce dimanche à Genève avec une fréquentation en hausse de 10 %. Le documentaire cubain Al oeste, en Zapata de David Bim remporte le Prix de la Critique, tandis que le public a plébiscité les œuvres de Raoul Peck et Park Chan-wook.

Le Festival Black Movie a refermé les portes de sa 27e édition dimanche 25 janvier, confirmant son statut de rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma indépendant. Avec 25 750 festivaliers au compteur et une hausse de fréquentation de 10 % pour les projections, l’événement genevois démontre une nouvelle fois sa capacité à attirer un public curieux, en quête de découvertes cinématographiques hors des sentiers battus.

Durant dix jours, du 16 au 25 janvier, le festival a proposé 104 films venus des quatre coins du monde, dont 48 longs métrages et 56 courts. La programmation a fait la part belle aux cinématographies émergentes tout en accueillant des figures établies du septième art.

Parmi les temps forts de cette édition, deux rencontres ont particulièrement marqué les esprits : celle avec l’acteur hongkongais Tony Leung Chiu-wai, présent pour accompagner Silent Friend de la Hongroise Ildikó Enyedi, et celle avec le cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa, venu défendre son documentaire Deux Procureurs.

Côté fréquentation, Orwell : 2+2=5 du Haïtien Raoul Peck a fait salle comble. Ce documentaire, qui met en résonance les écrits de l’auteur britannique avec les images de notre époque, a visiblement touché une corde sensible. Le Sud-Coréen Park Chan-wook a également confirmé sa popularité auprès du public genevois avec No Other Choice. Mais Black Movie reste avant tout un découvreur de talents : la Mexicaine Mayra Hermosillo (Vainilla), le Thaïlandais Ratchapoom Boonbunchachoke (Fantôme utile) et l’Américain Neo Sora (Happyend) ont tous trois bénéficié d’une attention soutenue du public.

Cuba à l’honneur au palmarès

Le Prix de la Critique, doté de 5 000 francs suisses, a été décerné à l’unanimité à Al oeste, en Zapata du Cubain David Bim. Le jury international, composé de l’Espagnole Rosana G. Alonso, de la Croate Sara Simić et de l’Italien Tommaso Tocci, a salué ce documentaire en noir et blanc qui suit une famille cubaine pendant la pandémie. Le film explore avec subtilité la survie quotidienne de Landi, Mercedes et leur fils, confrontés aux difficultés des marges de la société cubaine.

Le Prix des Jeunes, attribué par neuf élèves du secondaire II, récompense Singing Wings du réalisateur kurde Hemen Khaledi. Ce documentaire a séduit le jeune jury par son traitement des thèmes de la migration et de la communauté, ainsi que par la force de sa protagoniste.

Dans la catégorie jeune public, Autokar de la Franco-Belgo-Polonaise Sylwia Szkiłądź remporte le Prix Payot Petit Black Movie pour son récit d’une expérience migratoire vue à travers les yeux d’une enfant. Le Prix des Enfants revient quant à lui à Backstreet Birds de la Lituanienne Gertrūda Nemčauskaitė.

La 28e édition de Black Movie est d'ores et déjà programmée du 22 au 31 janvier 2027.

