Le Festival Black Movie 2025 célèbre l’engagement et la diversité cinématographique

Le Festival international de films indépendants Black Movie illuminera Genève pour sa 26ème édition, du 17 au 26 janvier 2025. Cette année encore, le festival déploie une programmation ambitieuse avec 114 films – 48 longs et 66 courts métrages – organisés en 11 sections thématiques. La sélection compte 47 premières suisses, confirmant son statut de rendez-vous privilégié pour les cinéphiles en quête de découvertes et de voix nouvelles.

Les productions indépendantes de 48 pays convergent vers Genève, transformant le festival en véritable kaléidoscope culturel. La programmation entremêle récits universels, perspectives locales, questionnements identitaires et réflexions contemporaines. Des œuvres comme Songs of Slow Burning Earth (Ukraine) ou Kamay (Afghanistan) portent un regard saisissant sur les conflits actuels, tandis qu’un focus spécial révèle la créativité effervescente du cinéma Nollywood nigérian.

Des rencontres qui marquent les esprits

Le festival accueille cette année 17 cinéastes, avec en tête d’affiche le retour du maître chinois Wang Bing, qui dévoilera les deux derniers chapitres de sa trilogie documentaire Jeunesse. Une rencontre privilégiée avec l’artiste est prévue le 25 janvier. Parmi les temps forts, une table ronde explorera la collection From Ground Zero, rassemblant des courts métrages palestiniens réalisés depuis octobre 2023. En parallèle, la Fonderie Kugler accueille une exposition inédite autour des archives du premier studio photographique commercial de Gaza.

Les films sélectionnés explorent tant l’universel que l’intime : la quête identitaire dans Alma del desierto (Colombie), les non-dits sociétaux dans Le Fardeau (République centrafricaine), ou les liens humains au cœur de Việt and Nam (Vietnam). L’innovation artistique s’exprime à travers des formats variés, de l’animation rotoscopique de The Missing (Philippines) aux fresques documentaires comme My Stolen Planet (Iran, Allemagne).

Un festival pour tous les regards

Le Petit Black Movie invite les jeunes spectateurs à découvrir 35 films venus de 27 pays, abordant des thèmes essentiels comme le handicap, l’amitié ou l’écologie. Des ateliers de bruitage et d’animation enrichissent l’expérience des familles. Pour les adultes, les soirées à la salle Groove prolongent l’immersion dans le meilleur du cinéma indépendant.

Quatre récompenses couronneront les œuvres marquantes, dont le convoité Prix de la Critique. Six soirées thématiques promettent d’électriser le Groove, lieu emblématique de l’Ecoquartier de la Jonction.

Du 17 au 26 janvier 2025, le Festival Black Movie vous convie à dix jours de cinéma audacieux et engagé. Une invitation à voyager à travers les regards singuliers du cinéma indépendant mondial.