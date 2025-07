Cléo Diára : « Sa liberté commencerait par le corps, par la façon dont elle bouge »

Première actrice lusophone primée à Un Certain Regard, la comédienne cap-verdienne Cléo Diára revient sur son rôle dans « Le Rire et le Couteau » de Pedro Pinho. Entre construction du personnage et enjeux politiques, elle livre sa vision d’une Afrique qui refuse les stéréotypes et revendique sa liberté.

Qu’avez-vous immédiatement perçu ou ressenti lorsque vous avez découvert ce personnage, et comment avez-vous façonné sa complexité sans tomber dans les clichés ?

Cléo Diára : Quand Pedro Pinho m’a invitée à donner vie à Diára, il m’a expliqué ce qu’il avait imaginé d’elle. À partir de ce qu’il m’a dit, j’ai commencé à construire cela avec lui.

La découverte du personnage n’était pas quelque chose qui s’est produit et est resté statique. Il y avait des traits de sa personnalité qui étaient déjà définis par le scénario, une partie de sa liberté était déjà là, la complexité de sa personnalité était déjà quelque peu dessinée. Le reste de la composition de Diára a pris forme pendant le tournage, dans l’espace que j’avais pour réagir à ce qui se passait dans l’instant. Nous avons beaucoup discuté des dialogues, de ce qui était dit, de comment c’était dit, nous avons réfléchi aux chemins que les scènes pouvaient prendre.

Une de mes principales préoccupations, qui m’accompagnait toujours, était que je ne voulais pas qu’elle soit un stéréotype de la Femme Noire Affamée, ou une figure stéréotypée de force et de bravoure sans fragilité ni douceur. Je voulais qu’elle ait aussi de la tendresse et les complexités qui composent une femme qui doit se construire et naviguer seule, souvent dans des environnements dominés par les hommes.

Pour cela, j’ai introduit des ingrédients de personnalité que je sentais que moi, en tant que spectatrice, j’aimerais voir dans un personnage féminin, ou même ce que j’aimerais être parfois. Apporter de la dualité, apporter son humanité. Ne pas la laisser être passive face à la vie, ou plate, ou n’avoir qu’une seule couleur. J’ai beaucoup lu, beaucoup parlé avec des femmes noires et scruté les scènes, essayant de comprendre toute leur complexité sociale, politique et humaine, et comment je pouvais l’habiter libre de préjugés.

Le film vous donne de longs plans où le corps raconte plus que les mots. Quelle préparation physique ou émotionnelle avez-vous traversée pour ces scènes ? Les cours de théâtre sont-ils plus importants que la spontanéité ?

Cléo Diára : J’ai toujours essayé, avant de filmer, de prendre du temps où je serais seule, juste avec moi-même, essayant de me détendre et de me rendre disponible pour les scènes. En plus de cela, je me considère comme une actrice très intuitive et j’aime vraiment laisser une zone de risque et d’essai voire d’erreur, où je peux trouver de nouvelles choses et surprendre, trouver quelque chose que je n’avais pas pensé ou imaginé, laisser de l’espace pour me surprendre dans la scène.

Je pense que, souvent, le silence et le corps sont des outils qui sont aussi des mots, ils sont un langage. J’adore quand les yeux expriment ce qui se passe. Et je pense que, dans un personnage comme Diára, sa liberté commencerait par le corps, par la façon dont elle bouge. Et oui, la spontanéité est l’un des ingrédients les plus proches de la vérité.

Vous naviguez entre les langues et les dialectes. Comment ce mélange nourrit-il la façon dont vous habitez Diara ?

Cléo Diára : Dans le film, Diára parle cap-verdien, guinéen et portugais. Je pense que ces trois langues expliquent beaucoup de qui elle est, au-delà de ce que nous voyons dans le film. Quand Pedro Pinho et moi avons conçu Diára, il était établi qu’elle aurait grandi avec son père au Cap-Vert et que seulement plus tard, à l’âge adulte, elle irait vivre en Guinée-Bissau.

Cette combinaison de langues est ce que nous voyons dans le film — c’est son histoire au-delà de ce qui est dit dans le scénario et vu dans le film, c’est son background, une de ses complexités. À propos du portugais, nous pouvons comprendre, avec cela, sa classe sociale, ou les lieux que son corps occupe dans la société. La mobilité de son corps au-delà de ce pays, sa relation avec le monde au-delà de la Guinée-Bissau, et nous comprenons cela à partir de sa relation avec Guilherme et Sergio.

Votre prix à Un Certain Regard ouvre de nouvelles portes, mais vous vouliez aussi l’utiliser pour un objectif politique. Quel genre de projets ou de collaborations aimeriez-vous poursuivre à l’avenir ?

Cléo Diára : Beaucoup de gens me posent cette question. Je pense que la réponse n’est pas la mienne. Je continuerai à faire ce que j’ai toujours fait, c’est-à-dire mon travail, et essayer de toujours donner le meilleur de moi-même. Je continuerai à vouloir m’aventurer et découvrir des choses que je ne connais pas encore, et améliorer ce que je connais déjà.

La politique fait partie de notre vie quotidienne, nos choix sont politiques, quand nous choisissons de consommer certaines choses, quand nous choisissons le silence ou d’utiliser notre voix. La politique est partout. J’aime beaucoup une phrase de Nina Simone qui dit « Le devoir d’un artiste est de refléter son temps ».

Ce que j’aimerais dans l’avenir, c’est pouvoir avoir du travail avec de bonnes conditions pour exercer mon rôle d’actrice. Que l’avenir m’apporte des réalisateurs incroyables avec qui travailler, des rôles avec de l’humanité, qui ne sont pas juste monochrome, où il y a de l’espace pour que je puisse colorer avec ma partition — que ce soit un personnage sans stéréotypes, où ils me permettent de comprendre mon existence et celle des autres dans le monde.

Je souhaite aussi travailler en dehors du Portugal, conquérir le monde. Dans le cas de la France, il y a plusieurs références que j’admire immensément et avec lesquelles j’aimerais collaborer : Mati Diop, Alice Diop, Mia Hansen-Løve, Mahamat-Saleh Haroun, Julia Ducournau, Ramata-Toulaye Sy, Leos Carax, Olivier Assayas… il y en a vraiment beaucoup. J’aimerais aussi voir mes projets en tant que réalisatrice prendre forme.

Je pense que l’avenir dira quelles portes le prix ouvrira.

La relation Sergio-Diara-Gui questionne à la fois les relations Nord-Sud et les relations de genre. Quelle est votre interprétation personnelle de cette dynamique ?

Cléo Diára : Je ne sais pas si leur relation questionne les relations Nord-Sud, ou si c’est l’existence même de ces personnages qui permet ce questionnement — leurs vies et existences, telles qu’elles sont, rejetant le rôle où le monde les placerait possiblement ou souhaiterait qu’ils soient.

Pour moi, la dynamique entre les trois est la représentation de quelque chose qui existe de plus en plus : la non-conformité de certains corps avec la place où ils veulent être placés. La non-soumission au néocolonialisme — ou la conscience du néocolonialisme qui les entoure (dans ce cas, Diára et Guilherme) — et la tentative de se mouvoir dans ces mécanismes et structures qui peuvent être oppressifs, mais sans jamais négocier leurs libertés.

Pouvons-nous comprendre cette dynamique comme une tentative de libération du Sud par rapport au Nord ? Ou la conscience du Sud de son pouvoir et son insubordination au Nord ? Ou juste des gens essayant d’exister malgré toutes les contraintes qui tentent de les emprisonner, mais en écoutant leurs désirs, impulsions, rêves ?

Je pense que leur relation est si complexe, et avec tant de symboles et de contradictions, qu’il faut voir le film pour que chaque personne puisse tirer ses propres conclusions.