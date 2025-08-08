Ouidah, capitale du journalisme culturel africain le temps d’un prix inédit

La ville de Ouidah s’apprête à accueillir un événement inédit dédié au journalisme culturel en Afrique francophone. Du 21 au 23 août 2025, le Prix Cultura réunira journalistes, artistes et acteurs du patrimoine venus de huit pays. L’édition met en avant l’enquête, la rigueur et l’engagement en faveur de la mémoire africaine.

Une initiative qui affirme la place centrale de la culture dans les récits médiatiques.

Une compétition régionale au parfum d’excellence

Trente-quatre productions, venues de huit pays d’Afrique de l’Ouest, du Bénin au Sénégal en passant par le Mali et le Niger, sont en lice pour cinq prix dans les catégories presse écrite, presse numérique, radio et télévision. Chaque catégorie ne comptera qu’un seul lauréat, et l’un d’entre eux se verra décerner le prestigieux Grand Prix Cultura Afrique francophone 2025.

Cette édition met en avant une exigence forte : le journalisme d’enquête. Les candidats ont dû plonger au cœur des réalités patrimoniales, explorer les mémoires collectives, interroger les savoirs menacés et restituer leurs récits avec rigueur, profondeur et sens critique.

« Culture, héritage et patrimoine » comme fil conducteur

Le thème choisi, « Culture, héritage et patrimoine », résonne avec les débats actuels sur la restitution des œuvres africaines et les défis de préservation des traditions. Dans un contexte où le patrimoine matériel et immatériel est parfois fragilisé, ce prix se veut aussi un plaidoyer pour un traitement médiatique exigeant et respectueux des arts et des savoirs locaux.

Les organisateurs, Sion Médias Group, le Réseau des Journalistes Culturels Francophones d’Afrique de l’Ouest (RJCFAO) et Nord Ouest Cultures, entendent inscrire cet événement dans la durée, afin de former, visibiliser et professionnaliser les journalistes culturels.

Des visages pour porter haut la culture africaine

Les premiers lauréats, dévoilés le 8 août à Abidjan, donnent déjà un aperçu de la richesse créative en Afrique de l’Ouest. Fabrice N’DE (Côte d’Ivoire) a brillé en télévision par sa maîtrise du récit visuel, Bérénice Gainsi (Bénin) s’est distinguée en presse numérique avec un regard audacieux sur les patrimoines vivants, Souley Moutari (Niger) a remporté la presse écrite grâce à une enquête sur les traditions orales, et Diahra Faskoye (Mali) a séduit le jury avec une narration radiophonique immersive.

Ouidah, scène finale d’une célébration culturelle

La cérémonie de clôture, prévue le 23 août, s’annonce comme un moment important qui réunira journalistes, artistes et figures de la culture béninoise. Outre les prix journalistiques, onze distinctions spéciales honoreront des personnalités et structures locales ayant marqué la scène culturelle.

En misant sur la rigueur journalistique et l’exploration du patrimoine, le Prix Cultura Afrique francophone ambitionne de replacer la culture au centre du récit médiatique africain. Et Ouidah, ville chargée d’histoire, offrira un écrin à la hauteur de cet engagement.