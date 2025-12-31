CAN 2025 : le Sénégal et la RDC écrasent leurs adversaires et filent vers les huitièmes

Les Lions de la Teranga et les Léopards ont chacun infligé un cinglant 3-0 à leurs adversaires respectifs lors de la dernière journée du groupe D, confirmant leur statut de favoris et leur place dans le tableau final.

La troisième journée de la phase de poules de la CAN 2025 au Maroc a livré son verdict dans le groupe D ce mardi 30 décembre. Le Sénégal et la RD Congo ont frappé fort avec deux démonstrations identiques sur le score de 3-0, respectivement contre le Bénin et le Botswana.

Les Lions en patron, malgré l’expulsion de Koulibaly

À Tanger, le Sénégal a confirmé son statut de favori face au Bénin. Abdoulaye Seck a ouvert le score d’une tête sur coup franc à la 38e minute, avant qu’Habib Diallo ne double la mise à l’heure de jeu sur un centre millimétré de Sadio Mané. L’expulsion de Kalidou Koulibaly, pour une semelle sur un adversaire, aurait pu relancer le suspense, mais les Lions ont tenu bon. Cherif Ndiaye a scellé le succès en transformant un penalty dans le temps additionnel (90e+8).

Les hommes de Pape Thiaw terminent ainsi premiers du groupe D avec 7 points et affronteront le troisième du groupe E, qui sera le Burkina Faso ou le Soudan, le samedi 4 janvier à Tanger en huitièmes de finale. Malgré sa défaite, le Bénin est qualifié dans les meilleurs troisième et affrontera l’Égypte en huitièmes de finale, le lundi 5 janvier 2026 à 17h.

Kakuta guide les Léopards face aux Zèbres

À Rabat, la RD Congo a déroulé face à un Botswana déjà éliminé. Nathanaël Mbuku a ouvert le score à la 31e minute sur une talonnade inspirée de Gaël Kakuta. L’ancien joueur de Chelsea s’est ensuite mué en buteur, transformant un penalty avant la pause (41e) puis signant un doublé d’une belle reprise sur un centre de Théo Bongonda (60e). Un quatrième but de Mayele a été refusé par la VAR pour une main.

Malgré cette large victoire, les Léopards échouent à la deuxième place du groupe, devancés par le Sénégal à la différence de buts. Ils héritent d’un gros morceau en huitièmes : l’Algérie, première du groupe E.