CAN 2025 : lourdes sanctions de la CAF contre le Sénégal et le Maroc après la finale explosive de Casablanca

De lourdes sanctions disciplinaires ont été infligées à Dakar et Rabat après une finale électrique à Casablanca, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football (CAF) qui a rendu publiques ces décisions punitives.

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publiques une série de sanctions disciplinaires à l’encontre des fédérations sénégalaise et marocaine. Particulièrement sévères, celles-ci sont prises à la suite des incidents ayant émaillé la finale de la CAN. La Coupe d’Afrique des nations 2025, a été disputée au Maroc. Ces décisions ont été prises par la Commission de discipline de l’instance continentale. Elles visent à rappeler les exigences de fair-play et à préserver la crédibilité des compétitions africaines. Alors que la CAN 2025 s’est achevée dans un climat de très forte tension.

Le sélectionneur sénégalais lourdement sanctionné

Côté sénégalais, la sanction la plus marquante concerne le sélectionneur national Pape Thiaw. Il écope d’une suspension de cinq matchs officiels de la CAF. La Commission de discipline lui reproche une conduite antisportive, une atteinte aux principes d’intégrité et de fair-play. Il lui est aussi reproché un comportement jugé préjudiciable à l’image du football africain. Une amende de 100 000 dollars accompagne cette suspension. Ce qui en fait l’une des sanctions les plus lourdes jamais infligées à un sélectionneur en activité dans une compétition CAF.

Cette décision fait directement écho aux événements survenus en toute fin de match. Ce, lorsque les Lions de la Teranga ont temporairement quitté la pelouse pour protester contre une décision arbitrale controversée. Deux cadres de la sélection sénégalaise, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, ont eux aussi été sanctionnés. Les deux joueurs écopent chacun de deux matchs de suspension pour comportement antisportif à l’égard de l’arbitre de la rencontre. La CAF estime que leurs réactions ont contribué à la dégradation du climat déjà tendu sur le terrain.

Une Fédération sénégalaise durement amendée

Au-delà des sanctions individuelles, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été frappée de plein fouet sur le plan financier. L’instance dirigeante du football africain lui inflige :

300 000 dollars pour le comportement inapproprié des supporters,

300 000 dollars supplémentaires pour l’attitude antisportive des joueurs et du staff,

15 000 dollars pour mauvaise conduite collective, plusieurs joueurs ayant été avertis.

Un total qui dépasse les 600 000 dollars, preuve de la volonté de la CAF de responsabiliser les fédérations dans la gestion de leurs équipes et de leurs supporters.

Ramasseurs de balles, VAR et lasers : Rabat sanctionné sur plusieurs fronts

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) n’échappe pas non plus aux sanctions. Sur le plan sportif, Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs, dont un avec sursis valable un an, tandis qu’Ismaël Saibari a écopé de trois matchs de suspension et d’une amende de 100 000 dollars pour comportement antisportif. Hakimi a été surpris en train de jeter hors du terrain une serviette appartenant à Édouard Mendy, le gardien sénégalais, serviette qui lui servait à essuyer ses gants. Son coéquipier Ismaël Saibari, a pour sa part été impliqué dans une scène d’intimidation envers Yehvann Diouf alors qu’il tentait d’empêcher ce dernier de transmettre une serviette au gardien sénégalais.

La CAF a également pointé des dysfonctionnements organisationnels du côté marocain. La FRMF a ainsi été condamnée à :

200 000 dollars pour le comportement jugé inapproprié des ramasseurs de balles,

100 000 dollars pour l’envahissement de la zone VAR par des joueurs et membres du staff,

15 000 dollars pour l’utilisation de lasers par des supporters dans les tribunes.

Des manquements qui, selon la CAF, ont entravé le bon déroulement de la finale et le travail du corps arbitral.

Protestation rejetée par la CAF, scénario chaotique en finale

La Commission de discipline a par ailleurs rejeté la protestation déposée par la FRMF contre la FSF, concernant de supposées violations du règlement de la CAN 2025. Les articles invoqués n’ont pas été jugés enfreints, mettant un terme définitif au contentieux entre les deux fédérations. La finale de la CAN 2025 restera comme l’une des plus tendues de l’histoire récente de la compétition.

Longtemps fermée, la rencontre a basculé dans la confusion dans les dernières minutes du temps réglementaire. Un penalty accordé au Maroc à la 94e minute, quelques instants après un but refusé au Sénégal, a provoqué une interruption prolongée du match et un départ temporaire des joueurs sénégalais. Après près d’un quart d’heure d’arrêt, le jeu a repris.

Le Sénégal sacré malgré la tempête

Brahim Díaz a manqué le penalty en tentant une panenka mal exécutée, stoppée sans difficulté par Édouard Mendy, un tournant grand psychologique. En prolongation, le Sénégal a su faire la différence. Pape Guèye a inscrit le but décisif, offrant aux Lions de la Teranga un nouveau titre continental au terme d’une finale historique, autant pour son intensité que pour les polémiques qu’elle a engendrées.