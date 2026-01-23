Mohammed VI rompt le silence après les incidents de la finale de la CAN 2025

La Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a marqué un grand tournant pour le football africain. Au lendemain d’une finale intense entre le Maroc et le Sénégal, le roi Mohammed VI a livré une lecture apaisée et fédératrice de l’événement. Le souverain a salué une compétition réussie tout en appelant au dépassement des tensions nées des incidents de fin de match.

Une CAN 2025 qui a redéfini les standards africains

Jamais une CAN n’avait mobilisé autant d’attentes ni suscité un tel engouement populaire sur le continent et au-delà. Des stades modernes, une organisation millimétrée, une couverture médiatique internationale accrue : l’édition marocaine a posé de nouveaux jalons pour les grandes compétitions africaines. Pendant près d’un mois, le Royaume est devenu l’épicentre du football continental, accueillant supporters, délégations et médias venus des quatre coins du monde.

Dans une communication officielle émanant du cabinet royal, Mohammed VI a souligné que cette CAN ne saurait être réduite aux seuls événements de la finale. Pour le souverain, l’essentiel réside dans l’élan collectif qu’elle a généré et dans l’image positive renvoyée par l’Afrique à l’échelle internationale.

Des incidents regrettés, mais une fraternité préservée

Le roi du Maroc n’a toutefois pas éludé les incidents survenus dans les derniers instants de la finale opposant les Lions de l’Atlas aux Lions de la Teranga. Il a exprimé son regret face à ces débordements, tout en appelant à la retenue et à la sagesse. Selon lui, la passion sportive peut parfois emporter les esprits, mais elle ne doit jamais effacer les valeurs profondes de respect et de fraternité qui unissent les peuples africains.

Pour Mohammed VI, ces tensions restent passagères. Une fois l’émotion retombée, estime-t-il, l’esprit de solidarité interafricaine reprendra naturellement le dessus. Un message adressé aussi bien aux supporters qu’aux acteurs institutionnels du football continental. Au-delà du terrain, la CAN 2025 a été l’occasion pour le Maroc de démontrer son savoir-faire en matière d’organisation sportive. Des infrastructures rénovées ou nouvellement construites, des dispositifs de sécurité renforcés et une logistique maîtrisée ont contribué à faire de cette compétition un modèle du genre.

Une victoire africaine, au-delà du résultat sportif

Le Royaume revendique également l’impact économique et touristique de l’événement. Hôtels pleins, afflux de visiteurs, mise en lumière de plusieurs villes hôtes : la CAN a servi de levier de promotion pour le pays, tout en bénéficiant à l’ensemble du continent par le rayonnement accru du football africain. Si le Sénégal a inscrit son nom au palmarès en remportant le trophée, Mohammed VI insiste sur un point essentiel : la réussite de cette CAN dépasse la question du vainqueur.

Pour le souverain, il s’agit d’un succès collectif, partagé par toutes les nations africaines engagées. Face aux tentatives de dénigrement apparues après la finale, le roi se dit convaincu que les peuples africains sauront faire la part des choses. Les liens historiques de coopération, de respect mutuel et de proximité culturelle entre le Maroc et les autres pays du continent, notamment le Sénégal, demeurent solides et inaltérables.