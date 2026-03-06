Francis Enguélé, l’homme qui veut former les meilleurs commerciaux B2B du continent africain

Avec Tewodros School of Sales, Francis Enguélé, entrepreneur franco-camerounais, passé par Autodesk et certifié HEC Paris, ambitionne de combler un déficit majeur de talents commerciaux tech en Afrique.

Basée à Abidjan, Tewodros School of Sales est le premier centre de formation entièrement dédié aux équipes commerciales africaines B2B dans le secteur technologique. Derrière cette initiative se trouve Francis Enguélé, un entrepreneur au parcours atypique mêlant engagement associatif, expérience dans la tech mondiale et passion pour le développement du continent.

Un parcours forgé entre la France, l’Europe et l’Afrique

Titulaire d’une licence en administration publique, Francis Enguélé a d’abord fait ses armes dans le secteur associatif. Dès 2010, il intègre la première promotion du service civique au sein de l’association Zup de Co, dédiée au soutien scolaire de jeunes en difficulté. Il prend ensuite la direction générale de l’ANAF (Association Nationale des Apprentis de France) en 2015, où il œuvre à développer l’accompagnement des apprentis en Île-de-France.

Mais c’est dans la vente B2B tech qu’il trouve sa véritable vocation. Recruté par Autodesk, il y développe une expertise solide en tant que Business Developer puis Sales Development Specialist au sein de l’équipe Spacemaker (devenue Forma après acquisition). Trilingue – français, anglais, espagnol –, il participe à des revues stratégiques à Barcelone, Oslo, Paris et Dublin, et se distingue par ses résultats commerciaux. Ses anciens collègues saluent unanimement sa rigueur, son énergie et sa capacité à créer la confiance avec les clients.

Parallèlement, il cofonde Kalfind, une start-up sénégalaise spécialisée dans les travaux de construction et les services d’urgence, témoignant d’un ancrage entrepreneurial déjà tourné vers l’Afrique.

Le déclic : un déficit criant de commerciaux B2B en Afrique

L’idée de Tewodros naît d’un constat de terrain : en Afrique francophone, les entreprises tech, qu’il s’agisse de scale-ups locales, de multinationales ou d’acteurs du SaaS, de la fintech ou de la cybersécurité, peinent à recruter des commerciaux capables de comprendre et de vendre des solutions complexes. Les freins sont structurels : données peu fiables, accès difficile aux décideurs C-level, fragmentation des marchés d’un pays à l’autre.

Fort de ce diagnostic, Francis Enguélé passe par le programme certifiant HEC Challenge+ Afrique, une formation de huit mois destinée aux entrepreneurs innovants à fort potentiel de croissance, qui lui permet de structurer son projet et d’affiner son business plan.

Tewodros : une école, mais aussi un bras armé commercial

Le nom choisi n’est pas anodin : Tewodros fait référence à l’empereur éthiopien Tewodros II, figure de leadership, de vision et de courage. L’ambition est à la mesure du symbole.

Tewodros propose une double offre. D’un côté, des formations en vente B2B et en acculturation technologique, mêlant prospection, closing, gestion de pipeline et intégration de l’intelligence artificielle. De l’autre, un service de prospection externalisée : des Business Developers bilingues et multiculturels, équipés d’outils IA (MeetGeek, Read.ai, ChatGPT, Copilot), sont déployés au service des entreprises clientes pour générer des rendez-vous qualifiés et construire des pipelines solides, notamment en zone UEMOA.

Les premiers résultats sont encourageants. Plusieurs clients témoignent d’une nette amélioration de leurs taux de connexion et de conversion, et Tewodros est décrit par certains comme leur canal de vente le plus performant.

Une vision continentale

À court terme, Francis Enguélé entend installer solidement le campus ivoirien comme modèle de référence, avant de l’étendre à la sous-région ouest-africaine. Sa conviction : un bon commercial n’est pas seulement un technicien de la vente, c’est un leader, un bâtisseur de confiance, formé à l’intelligence émotionnelle, à la résilience et à l’éthique.

Accompagné dans sa communication par le cabinet LightMakers Consulting de Stéphane Dos Santos, Tewodros School of Sales entend bien s’imposer comme la fabrique de la nouvelle génération de leaders commerciaux du continent.

Site web : www.tewodrossales.tech