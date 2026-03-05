Woyofal Santé : « Organiser l’information entre deux consultations, pas remplacer le médecin »

Derrière le constat partagé par des milliers de familles de la diaspora, financer les soins sans visibilité sur le suivi, un dispositif tente de structurer la chaîne d’information entre le patient au Sénégal et ses proches en France. Diariata Ane Ndiaye explique la genèse, le fonctionnement et les limites assumées de Woyofal Santé.

Diabète, hypertension : en Afrique de l’Ouest, les maladies chroniques progressent plus vite que les dispositifs de suivi. Pour les familles de la diaspora, l’inquiétude ne porte pas tant sur l’accès aux soins que sur ce qui se passe entre deux rendez-vous médicaux. C’est précisément dans cet angle mort que s’inscrit Woyofal Santé, un service d’accompagnement organisationnel lancé depuis le Sénégal. Ni application de télémédecine, ni substitut au praticien, le dispositif ambitionne de centraliser les données de suivi et de les rendre lisibles pour des proches souvent éloignés de plusieurs milliers de kilomètres.

Quel a été le moment décisif dans la création de Woyofal Santé ?

Diariata Ane Ndiaye : Il n’y a pas eu un événement unique, mais une répétition.

Dans les échanges avec des proches vivant en France, la même phrase revenait : “Je paie, mais je ne sais pas ce qui se passe entre deux consultations.”

Le problème n’était pas l’absence de médecin, mais l’absence d’organisation entre deux rendez-vous.

Woyofal Santé est né de cette nécessité : structurer le suivi à distance, sans se substituer au médecin.

Concrètement, comment fonctionne le parcours d’une famille ?

Diariata Ane Ndiaye : Le proche au Sénégal poursuit son suivi médical habituel.

Les mesures (glycémie et/ou tension) sont relevées comme d’ordinaire, puis centralisées dans un format structuré.

Une synthèse claire est produite pour la famille vivant en France, mettant en évidence les tendances et les points de vigilance.

Si nécessaire, les informations peuvent être transmises au médecin traitant. Car le médecin reste à tout moment décisionnaire.

Woyofal Santé organise l’information, il ne l’interprète pas médicalement

Comment les praticiens accueillent-ils ce dispositif ?

Diariata Ane Ndiaye : Le positionnement est transparent : il ne s’agit pas d’un outil médical mais organisationnel.

L’objectif est de faciliter la lisibilité des données, pas de remplacer le médecin.

Cette complémentarité est essentielle pour éviter toute confusion de rôle.

Le modèle peut-il s’élargir à d’autres pays ?

Diariata Ane Ndiaye : Les problématiques observées au Sénégal existent dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

Cependant, toute extension suppose une adaptation aux systèmes de santé locaux.

La priorité reste aujourd’hui d’ancrer solidement le modèle au Sénégal avant d’envisager une expansion.

Woyofal Santé représente-t-il un coût supplémentaire pour les familles ?

Diariata Ane Ndiaye : La diaspora finance déjà les soins et les urgences.

Woyofal Santé vise à organiser le suivi pour anticiper plutôt que subir.

Il s’agit moins d’une dépense supplémentaire que d’un cadre permettant une meilleure continuité.

Quel est votre modèle économique ?

Diariata Ane Ndiaye : Le modèle repose sur un abonnement mensuel d’accompagnement organisationnel.

À ce stade, il s’agit d’une structure indépendante, avec une volonté de consolidation progressive avant d’envisager d’éventuels partenariats institutionnels.

