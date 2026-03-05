Sénégal : la nouvelle autorité de régulation des médias suscite un débat sur la liberté de la presse

Le Sénégal s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’encadrement de son paysage médiatique. L’Assemblée nationale a adopté, ce 4 mars, une réforme instituant le Conseil national de régulation des médias (CNRM). Une instance appelée à remplacer ou à élargir les compétences du Conseil national de régulation de l’audiovisuel. L’objectif est d’adapter la régulation à l’ère numérique, où les médias en ligne, les réseaux sociaux et les plateformes numériques jouent un rôle important dans la diffusion de l’information.

A Dakar,

L’État du Sénégal a décidé de « mieux » encadrer la presse à l’ère du numérique avec la mise en place du Conseil national de régulation des médias (CNRM). Mais cette évolution législative suscite un débat animé entre les autorités et les professionnels des médias. Le gouvernement met en avant la nécessité de lutter contre la désinformation et les dérives en ligne. De leur côté, plusieurs organisations de presse redoutent un mécanisme pouvant porter atteinte à la liberté d’expression.

Une réforme pour adapter la régulation des médias à l’ère numérique

Depuis sa création en 2006, l’ancien Conseil national de régulation de l’audiovisuel supervisait principalement les radios et télévisions. Or, le secteur de l’information a profondément changé. Les médias numériques, les chaînes diffusées sur internet et les contenus partagés sur les plateformes sociales occupent désormais une place centrale dans le débat public. La nouvelle structure de régulation vise donc à combler ce vide juridique en étendant son champ d’action à l’ensemble des contenus médiatiques, y compris ceux diffusés sur internet.

Selon le texte adopté, l’organe pourra surveiller les publications numériques, sanctionner les propos jugés diffamatoires ou contraires aux lois en vigueur, et imposer des amendes aux médias fautifs. Dans certains cas, il pourrait également exiger le retrait de contenus considérés comme illégaux. Les autorités expliquent que cette évolution s’inscrit dans un mouvement mondial visant à responsabiliser les producteurs d’information à l’ère des réseaux sociaux. Le gouvernement insiste sur la nécessité de protéger le public contre les fausses informations, la diffamation et les contenus incitant à la violence.

Les organisations de presse craignent un risque pour la liberté d’expression

Malgré ces objectifs, plusieurs représentants des médias sénégalais expriment leur inquiétude. Le Syndicat des diffuseurs et éditeurs de presse estime que certaines dispositions pourraient donner au régulateur un pouvoir trop large. Selon ces organisations professionnelles, la possibilité pour l’autorité de suspendre un média ou d’ordonner le retrait d’un contenu sans procédure judiciaire préalable pourrait créer un précédent dangereux.

Elles redoutent qu’une telle compétence administrative puisse être utilisée de manière arbitraire, notamment en période politique sensible. Pour les défenseurs de la liberté de la presse, toute décision entraînant la suspension d’un média devrait relever d’une procédure judiciaire encadrée. Ils rappellent que la Constitution sénégalaise protège fortement la liberté d’expression et la pluralité des médias, considérées comme des acquis démocratiques non négligeables du pays.

Cadre réglementaire pour prendre en compte les médias numériques

Face à ces préoccupations, certaines organisations envisagent de saisir le Conseil constitutionnel afin de vérifier la conformité du nouveau dispositif avec les principes fondamentaux de l’État de droit. Du côté des autorités, le discours se veut rassurant. Les responsables du ministère de la Communication affirment que le futur régulateur ne sera pas un instrument de contrôle politique, mais plutôt un outil destiné à moderniser la régulation du secteur médiatique.

Les concepteurs de la réforme expliquent que les mesures de retrait de contenu ne seraient appliquées que dans des situations exceptionnelles. Notamment lorsque des publications enfreignent clairement les lois ou représentent un danger immédiat. Dans ce cas, la décision serait provisoire et pourrait être contestée devant la justice. Le gouvernement souligne également que de nombreux pays africains ont déjà adapté leur cadre réglementaire pour prendre en compte les médias numériques. L’objectif, selon les autorités, est d’éviter que l’espace digital ne devienne une zone échappant totalement à la loi.

De la régulation du numérique en Afrique

La question de la régulation des médias numériques ne concerne pas uniquement le Sénégal. Plusieurs pays africains ont récemment adopté ou renforcé des lois dans ce domaine, souvent dans un contexte de lutte contre la désinformation. En Côte d’Ivoire, par exemple, la Haute autorité de la communication audiovisuelle possède déjà des compétences pour surveiller certains contenus diffusés sur internet.

Le régulateur peut intervenir lorsque des publications enfreignent la législation sur la communication ou menacent l’ordre public. Au Nigeria et au Kenya, des débats similaires ont également émergé autour de lois visant à encadrer les fausses informations en ligne. Dans ces pays, les organisations de journalistes ont parfois dénoncé des textes pouvant servir à limiter la liberté de la presse.

Volonté de lutter contre la désinformation ?

Au Sénégal, le débat autour du nouveau Conseil national de régulation des médias intervient dans un pays souvent cité comme l’un des plus ouverts d’Afrique en matière de liberté de la presse. Le paysage médiatique y est particulièrement dynamique, avec des centaines de radios, de télévisions et de plateformes numériques actives. La montée en puissance des médias en ligne et des réseaux sociaux a toutefois transformé la circulation de l’information. Ce qui rend plus compliquée la distinction entre journalisme professionnel et contenus amateurs.

Cette évolution pousse les autorités à repenser les mécanismes de régulation. Dans les rues de Dakar, la création du nouveau Conseil national de régulation des médias suscite des réactions nuancées. Entre inquiétude pour la liberté d’expression et volonté de lutter contre la désinformation, les avis divergent. Assis devant un kiosque à journaux du centre-ville, Moussa Ndiaye, enseignant, estime que la réforme peut être utile si elle est bien encadrée.

« Le Sénégal a toujours été un exemple pour la liberté de la presse en Afrique »

« Aujourd’hui, sur internet, beaucoup de choses circulent sans vérification. Il y a des rumeurs, des accusations graves. Un organe de régulation peut aider à assainir l’espace médiatique », explique-t-il. À quelques mètres de là, Aminata Sarr, étudiante en communication, se montre plus prudente. « Le Sénégal a toujours été un exemple pour la liberté de la presse en Afrique. Si une autorité peut fermer un média ou retirer un contenu sans décision de justice, cela peut devenir dangereux », dit-elle.

De son côté, Cheikh Diop, commerçant au marché Sandaga, estime qu’un équilibre doit être trouvé. « Il faut protéger la liberté d’expression, mais aussi éviter les fausses informations qui peuvent créer des tensions. L’important, c’est que la loi soit appliquée de manière transparente », affirme-t-il.