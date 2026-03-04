Affaire Pape Cheikh Diallo : 37 interpellations et une enquête élargie entre Keur Massar, Thiès et Dakar

L’enquête sur l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » continue de secouer le Sénégal. Pilotée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, cette procédure judiciaire d’envergure met en cause plusieurs dizaines de suspects pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Depuis les premières révélations, le dossier a pris une ampleur nationale. Il a mobilisé les unités territoriales de la Gendarmerie et les autorités judiciaires. Les investigations se multiplient entre Keur Massar, Thiès et Dakar et révèle un réseau structuré aux ramifications préoccupantes.

A Dakar,

Selon des informations concordantes, 37 personnes ont déjà été interpellées dans le cadre de cette affaire. Parmi elles, 32 ont été placées sous mandat de dépôt après leur présentation devant le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Rien que pour la journée de lundi, trois nouveaux suspects ont été écroués. Une accélération des poursuites qui traduit la volonté des autorités judiciaires de faire toute la lumière sur un dossier sensible.

Une opération coordonnée entre Keur Massar et Thiès

Les nouvelles arrestations ont été effectuées sur la base d’une délégation judiciaire délivrée par le magistrat instructeur du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Sous la coordination de la Gendarmerie nationale, dirigée par le Général Martin Faye, les différentes brigades ont mené une opération conjointe dans plusieurs localités. Cette synergie entre unités territoriales est la preuve de l’ampleur des moyens déployés pour démanteler ce réseau présumé.

À Thiès, capitale du Rail, quatre nouveaux suspects ont été arrêtés par la Brigade de recherches locale. Il s’agit de deux étudiants, d’un commerçant et d’un individu soupçonné d’avoir servi d’intermédiaire entre une structure sanitaire et des personnes vivant avec le VIH. L’un des interpellés serait lui-même porteur du virus, ce qui renforce la gravité des accusations liées à une possible transmission volontaire.

Exploitation des téléphones et techniques d’investigation avancées

Les enquêteurs ont misé sur des techniques d’investigation modernes pour remonter la piste des suspects. L’exploitation approfondie des téléphones portables saisis a permis de reconstituer des échanges, d’identifier des contacts et de cartographier les interactions au sein du réseau présumé. Selon des sources proches du dossier, ces analyses numériques ont joué un rôle déterminant dans les interpellations récentes. Elles mettent en évidence des connexions insoupçonnées entre plusieurs protagonistes.

Après leur arrestation à Thiès, les quatre suspects ont été transférés sous bonne escorte vers Dakar. Ce, aux fin d’être entendus par la Brigade de recherches de Keur Massar, qui centralise désormais l’enquête. Cette centralisation vise à harmoniser les procédures et à éviter les chevauchements d’informations. Le parquet de Pikine-Guédiawaye a été officiellement informé de l’évolution du dossier. Dirigé par le procureur Saliou Dicko, il suit de près les développements judiciaires.

Vers de nouvelles interpellations ?

Au-delà de la dimension pénale, cette affaire soulève des questions de santé publique. La transmission volontaire du VIH constitue une infraction grave au regard du droit sénégalais et peut entraîner de lourdes peines d’emprisonnement. Toute instrumentalisation ou exploitation malveillante de la vulnérabilité sanitaire d’autrui est sévèrement sanctionnée.

L’enquête est loin d’être terminée. Les sources proches du dossier évoquent la possibilité de nouvelles auditions et d’éventuelles arrestations dans les prochains jours. Les enquêteurs continuent d’exploiter les données numériques collectées et d’analyser les déclarations des mis en cause. Cette affaire est très suivie sur les réseaux sociaux et dans la presse en ligne.