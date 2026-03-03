Extradition de Madiambal Diagne : la justice française rend un premier arbitrage

La cour d’appel de Versailles a rendu un avis « partiellement favorable » à l’extradition du patron de presse sénégalais Madiambal Diagne vers Dakar. Si une partie des faits financiers reprochés est jugée prescrite, la procédure reste ouverte sur d’autres accusations. La défense annonce déjà un pourvoi en cassation. Entre enjeux judiciaires et tensions diplomatiques, le dossier est loin d’être clos.

L’affaire Madiambal Diagne vient de connaître un tournant majeur sur le sol français. Ce mardi matin, la cour d’appel de Versailles a rendu un avis « partiellement favorable » concernant la demande d’extradition du patron de presse sénégalais vers son pays d’origine. Cette décision, très attendue par Dakar et Paris, ne valide toutefois pas l’intégralité des poursuites. Les magistrats français ont, en effet, relevé qu’une partie des faits financiers reprochés à l’administrateur du groupe Avenir Communication est frappée par la prescription. Cette nuance juridique réduit de fait le périmètre des accusations pour lesquelles il pourrait être remis aux autorités sénégalaises.

Une bataille judiciaire loin d’être terminée

Malgré cet avis qui ouvre une porte à son extradition, Madiambal Diagne affiche une certaine sérénité. Entouré de ses soutiens, il a réitéré sa confiance envers les institutions françaises, soulignant qu’il ne bénéficierait pas des mêmes garanties de droit au Sénégal. Son avocat, Me Vincent Brengarth, a immédiatement annoncé son intention de former un pourvoi en cassation.

Cette procédure vise à contester la décision de la cour d’appel, que la défense considère comme influencée par le climat diplomatique actuel. Pour les conseils du journaliste, cet avis ressemble à une tentative de « couper la poire en deux » face aux enjeux politiques sous-jacents.

Un bras de fer diplomatique entre Dakar et Paris

Cette procédure s’inscrit dans un contexte de vives tensions entre le Sénégal et son partenaire historique. En décembre dernier, la ministre sénégalaise de la Justice, Yassine Fall, avait durci le ton en annonçant la suspension de toute extradition vers la France tant que le dossier Diagne ne serait pas tranché. Cette menace de rupture de réciprocité judiciaire a été perçue par la défense du journaliste comme un véritable « chantage ».

De son côté, l’ambassade de France à Dakar avait tenté de calmer le jeu en rappelant que les faits reprochés à M. Diagne sont de nature délictuelle et financière, loin des crimes de sang ou du grand banditisme habituellement visés par les procédures internationales.

L’horizon incertain du décret ministériel

Si la Cour de cassation venait à confirmer l’avis de la cour d’appel, le dossier basculerait du terrain judiciaire vers le terrain politique. En France, l’extradition effective doit être validée par un décret signé par le Premier ministre. Me Brengarth a déjà prévenu qu’un tel acte administratif serait systématiquement contesté devant le Conseil d’État. Accusé de blanchiment et d’escroquerie par le nouveau pouvoir sénégalais, Madiambal Diagne demeure pour l’heure libre de ses mouvements en France, en attendant que les multiples recours juridiques épuisent toutes les voies de contestation possibles.