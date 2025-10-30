Sénégal, Affaire Madiambal Diagne : liberté provisoire pour Maimouna Ndour Faye, directrice de 7TV

L’arrestation puis la libération provisoire de Maimouna Ndour Faye, directrice de la chaîne privée sénégalaise 7TV, ont suscité une vive émotion au Sénégal. Interpellée après la diffusion d’une émission avec le journaliste en exil Madiambal Diagne, elle est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l’État et à l’autorité de la justice. Si sa remise en liberté apaise temporairement les tensions, cette affaire ravive les inquiétudes quant à la liberté de la presse et au climat de plus en plus tendu entre médias et pouvoir.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la directrice de la chaîne privée 7TV, Maimouna Ndour Faye, a été placée en garde à vue à Dakar après une intervention des forces de l’ordre dans les locaux de la chaîne. L’opération visait l’émission enregistrée avec le journaliste en exil Madiambal Diagne, actuellement sous le coup d’un mandat d’arrêt international. La diffusion de ce programme a été brutalement interrompue, avant que la patronne de 7TV ne soit conduite pour audition. Cet épisode a provoqué un véritable choc dans le paysage médiatique sénégalais.

Inquiétudes pour l’avenir de la liberté de la presse

Durant sa garde à vue, Maimouna Ndour Faye a été entendue sur des faits qualifiés d’atteinte à la sûreté de l’État et d’atteinte à l’autorité de la justice. Ces accusations, particulièrement graves, ont immédiatement suscité la réaction d’organisations professionnelles et d’acteurs de la société civile, inquiets pour l’avenir de la liberté de la presse. Malgré la gravité des faits évoqués, le parquet a finalement décidé de remettre la journaliste en liberté sans détention provisoire, tout en laissant ouverte la possibilité de poursuites ultérieures. Cette décision entretient un certain flou sur la suite judiciaire du dossier.

L’arrestation de la directrice de 7TV a très vite pris une ampleur nationale. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur soutien à la journaliste, dénonçant ce qu’ils perçoivent comme une instrumentalisation politique de la justice. D’autres voix, plus prudentes, ont préféré attendre les conclusions officielles de l’enquête avant de se prononcer. Dans le milieu des médias, cette affaire est perçue comme le reflet d’une tension grandissante entre les autorités et la presse indépendante.

Un signal pour la liberté de la presse

Le Sénégal, longtemps salué pour son modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, voit depuis quelques années sa liberté d’expression fragilisée par des arrestations de journalistes, des suspensions de médias et des poursuites judiciaires controversées. Au-delà du cas personnel de Maimouna Ndour Faye, cet épisode relance le débat sur la protection des journalistes et des organes de presse. Plusieurs organisations internationales, dont Reporters sans frontières, avaient déjà mis en garde contre un durcissement du climat médiatique au Sénégal.

Pour l’heure, Maimouna Ndour Faye n’a pas encore pris la parole publiquement. Ses proches affirment toutefois qu’elle entend poursuivre son travail avec la même rigueur et la même indépendance. La direction de 7TV, de son côté, a réaffirmé sa volonté de coopérer avec la justice tout en défendant le droit fondamental d’informer librement. Notons toutefois que cette affaire risque de marquer un tournant dans les relations entre le pouvoir et les médias.