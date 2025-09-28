Sénégal : un mandat d’arrêt international émis contre le patron de presse Madiambal Diagne

Accusé de rétrocommissions et sous le coup d’un mandat d’arrêt international, le patron de presse sénégalais Madiambal Diagne a quitté le pays pour la France malgré une interdiction de sortie du territoire. Une fuite qui provoque un séisme politique et policier à Dakar.

L’affaire Madiambal Diagne prend une tournure spectaculaire. Le journaliste sénégalais, patron du groupe Avenir Communication et éditeur du Quotidien, est désormais visé par un mandat d’arrêt international après avoir quitté son pays malgré une interdiction de sortie du territoire.

Une fuite controversée vers la France

Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une enquête sur des transactions financières suspectes, Madiambal Diagne a réussi à quitter le Sénégal le 24 septembre 2025. Il aurait pris l’avion depuis la Gambie voisine avant de rejoindre la France, un départ qui embarrasse les autorités judiciaires et policières. Sur X (ex-Twitter), le journaliste a confirmé être en France et assuré vouloir « préparer [sa] défense » avant de « revenir faire face à [ses] responsabilités ».

Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays. — Diagne Madiambal (@MadiambalD) September 27, 2025

L’enquête qui le vise découle d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Selon ce document, l’ancien greffier devenu patron de presse aurait perçu des commissions occultes estimées à plus de 32 millions d’euros entre 2020 et 2023, notamment dans le cadre de marchés de construction de palais de justice.

Son épouse et ses deux fils ont été placés en garde à vue dans la même affaire.

Remous au sein de la police

La fuite du journaliste, déjà placé sous avis de recherche, a provoqué des secousses au sommet de la police sénégalaise. Le ministre de l’Intérieur a relevé de leurs fonctions les responsables du commissariat spécial de l’aéroport Blaise Diagne de Dakar ainsi que de la DIC, accusés d’avoir failli à leur mission. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les complicités éventuelles.

Connu pour ses positions critiques à l’égard du duo Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko, avant leur arrivée au pouvoir, Madiambal Diagne voit son cas devenir aussi bien judiciaire que politique. Très suivi au Sénégal, le patron de presse affirme qu’il se présentera volontairement à la justice de son pays, avant toute exécution du mandat international.

Cette affaire, qui mêle soupçons de corruption, liberté de la presse et tensions politiques, s’annonce comme l’un des dossiers judiciaires les plus sensibles du Sénégal ces prochaines semaines.