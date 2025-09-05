Sénégal : Ousmane Sonko renonce à son premier voyage officiel en France

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a surpris en annonçant qu’il n’effectuera pas le déplacement prévu à Paris le 23 septembre 2025, où il devait participer à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération (BIG). Ce voyage, qui devait être son premier déplacement officiel en France, est finalement annulé pour des raisons « d’agenda », selon la Primature.

Une décision qui suscite de nombreuses réactions à Dakar, entre justification protocolaire et interprétations politiques.

Une invitation déclinée pour « empêchement d’agenda »

L’invitation provenait du directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, qui souhaitait voir Ousmane Sonko représenter le Sénégal lors de ce grand forum d’investisseurs. Mais selon un communiqué officiel, le Premier ministre a dû renoncer à s’y rendre. Il a indiqué qu’un ministre de son gouvernement représentera le pays à l’événement. Dans le même texte, il a annoncé deux autres déplacements diplomatiques : une visite officielle aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre, suivie d’un séjour en Italie les 13 et 14 septembre, où il rencontrera la diaspora sénégalaise.

Le protocole d’État en toile de fond et des spéculations politiques persistantes

Derrière l’explication officielle, certains observateurs soulignent une contrainte protocolaire. Le président Bassirou Diomaye Faye sera à New York à la même période pour l’Assemblée générale des Nations unies, et la tradition veut que les deux plus hauts responsables de l’exécutif ne quittent pas le pays simultanément. Cette raison, avancée en coulisses, pourrait expliquer le choix de Sonko d’annuler son déplacement parisien.

À Dakar, la décision alimente malgré tout des spéculations. Pour certains analystes, elle s’inscrit dans la continuité du discours souverainiste d’Ousmane Sonko, qui a souvent adopté une posture critique vis-à-vis de la France. D’autres estiment qu’il s’agit simplement d’un arbitrage stratégique pour éviter toute polémique inutile lors d’un premier déplacement en Europe.

Un rendez-vous reporté avec la France

L’annulation ne signifie pas pour autant un gel des relations bilatérales. La Primature a précisé qu’Ousmane Sonko recevra bientôt son homologue français à Dakar, dans le cadre d’un séminaire intergouvernemental entre les deux pays. Ce futur rendez-vous pourrait donner l’occasion d’aborder directement les dossiers économiques et diplomatiques sensibles entre Paris et Dakar.

En écartant la France pour ses premiers pas à l’étranger, le Premier ministre trace une ligne qui alimente déjà les débats sur l’orientation de la diplomatie sénégalaise.