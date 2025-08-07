Ousmane Sonko en Turquie : une visite stratégique pour renforcer les liens avec Ankara

En visite officielle en Turquie, Ousmane Sonko affiche une diplomatie offensive et multisectorielle. Avec six ministres à ses côtés, le Premier ministre sénégalais entend nouer des partenariats stratégiques avec Ankara, renforcer les échanges commerciaux et positionner le Sénégal comme un acteur économique souverain et tourné vers l’avenir.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a entamé une visite officielle de cinq jours en Turquie, depuis le 6 août 2025. Cette mission diplomatique s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Ankara, et marque un nouveau chapitre de la diplomatie économique du Sénégal. À travers cette visite, le gouvernement sénégalais affiche sa volonté de s’ouvrir davantage à de nouveaux partenariats stratégiques hors des circuits traditionnels.

Une délégation de haut niveau pour des partenariats ambitieux

Accompagné d’une imposante délégation composée de six ministres clés, Ousmane Sonko ne cache pas l’importance accordée à cette visite. Parmi les membres de sa suite figurent notamment Abdourahmane Sarr (Économie), Birame Soulèye Diop (Énergie), Madouba Diagne (Agriculture), Yassine Fall (Affaires étrangères), Serigne Guèye Diop (Industrie), et Birame Diop (Forces armées). Cette équipe multidisciplinaire témoigne de l’ambition du Sénégal de développer des synergies concrètes avec la Turquie dans des domaines variés : énergie, agriculture, industrie, sécurité ou encore commerce.

L’un des enjeux majeurs de cette visite est de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à un milliard de dollars, contre 450 millions actuellement. Plusieurs accords sont en cours de finalisation, notamment ceux amorcés lors de la visite du président Bassirou Diomaye Faye en novembre dernier. Ils portent sur des projets structurants dans le cadre du plan « Sénégal 2050 », qui vise à faire du pays un hub régional moderne, souverain et compétitif.

Rencontre au sommet avec Recep Tayyip Erdoğan

Le point culminant de cette visite est sans doute la rencontre prévue entre Ousmane Sonko et le président turc Recep Tayyip Erdoğan le 7 août à Ankara. Les deux dirigeants doivent discuter des moyens d’intensifier la coopération dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. La Turquie, en quête d’une plus grande influence en Afrique de l’Ouest, voit dans le Sénégal un allié stratégique et stable. De son côté, Dakar cherche à diversifier ses alliances et attirer des investissements dans des secteurs prioritaires.

Dans la continuité de sa diplomatie de proximité, Ousmane Sonko prévoit également une rencontre avec la communauté sénégalaise installée en Turquie. Prévue à Istanbul le samedi 9 août, cette réunion vise à écouter les préoccupations des expatriés et à partager les grandes orientations du gouvernement. Un moment fort qui s’annonce à la fois symbolique et politique, dans la logique participative chère à la nouvelle gouvernance sénégalaise.