Ousmane Sonko en Turquie : une visite stratégique pour renforcer les liens avec Ankara

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko
Ousmane Sonko, opposant sénégalais

En visite officielle en Turquie, Ousmane Sonko affiche une diplomatie offensive et multisectorielle. Avec six ministres à ses côtés, le Premier ministre sénégalais entend nouer des partenariats stratégiques avec Ankara, renforcer les échanges commerciaux et positionner le Sénégal comme un acteur économique souverain et tourné vers l’avenir.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a entamé une visite officielle de cinq jours en Turquie, depuis le 6 août 2025. Cette mission diplomatique s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Ankara, et marque un nouveau chapitre de la diplomatie économique du Sénégal. À travers cette visite, le gouvernement sénégalais affiche sa volonté de s’ouvrir davantage à de nouveaux partenariats stratégiques hors des circuits traditionnels.

Une délégation de haut niveau pour des partenariats ambitieux

Accompagné d’une imposante délégation composée de six ministres clés, Ousmane Sonko ne cache pas l’importance accordée à cette visite. Parmi les membres de sa suite figurent notamment Abdourahmane Sarr (Économie), Birame Soulèye Diop (Énergie), Madouba Diagne (Agriculture), Yassine Fall (Affaires étrangères), Serigne Guèye Diop (Industrie), et Birame Diop (Forces armées). Cette équipe multidisciplinaire témoigne de l’ambition du Sénégal de développer des synergies concrètes avec la Turquie dans des domaines variés : énergie, agriculture, industrie, sécurité ou encore commerce.

L’un des enjeux majeurs de cette visite est de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à un milliard de dollars, contre 450 millions actuellement. Plusieurs accords sont en cours de finalisation, notamment ceux amorcés lors de la visite du président Bassirou Diomaye Faye en novembre dernier. Ils portent sur des projets structurants dans le cadre du plan « Sénégal 2050 », qui vise à faire du pays un hub régional moderne, souverain et compétitif.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Diomaye-Sonko : un air de la crise de 1962 entre Senghor et Mamadou Dia

Rencontre au sommet avec Recep Tayyip Erdoğan

Le point culminant de cette visite est sans doute la rencontre prévue entre Ousmane Sonko et le président turc Recep Tayyip Erdoğan le 7 août à Ankara. Les deux dirigeants doivent discuter des moyens d’intensifier la coopération dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. La Turquie, en quête d’une plus grande influence en Afrique de l’Ouest, voit dans le Sénégal un allié stratégique et stable. De son côté, Dakar cherche à diversifier ses alliances et attirer des investissements dans des secteurs prioritaires.

Dans la continuité de sa diplomatie de proximité, Ousmane Sonko prévoit également une rencontre avec la communauté sénégalaise installée en Turquie. Prévue à Istanbul le samedi 9 août, cette réunion vise à écouter les préoccupations des expatriés et à partager les grandes orientations du gouvernement. Un moment fort qui s’annonce à la fois symbolique et politique, dans la logique participative chère à la nouvelle gouvernance sénégalaise.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

logo CHAN 2025

CHAN 2025: le Sénégal, champion en titre, entame sa campagne par une victoire devant le Nigeria

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne du CHAN 2025 en s'imposant face au Nigeria (1‑0) ce mardi 5 août à Zanzibar. Portés par...
Drapeau du Burundi

Pourquoi les Burundais ne peuvent plus obtenir de visas pour les États-Unis ?

Les États-Unis suspendent la délivrance de visas aux Burundais, invoquant des violations répétées des conditions de séjour. Une décision qui reflète la politique migratoire...
Le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez

Maroc-Espagne : les îles Canaries, nouveau théâtre d’une guerre d’influence militaire

Au large des îles Canaries, une montée en puissance militaire discrète mais significative s'opère entre le Maroc et l'Espagne. Entre exercices intensifs, coopération stratégique...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025