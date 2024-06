Bassirou Diomaye Faye à Paris : une rencontre décisive avec Emmanuel Macron

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’apprête à effectuer sa première visite officielle en dehors du continent africain, marquée par une rencontre déterminante avec le président français Emmanuel Macron. Ce déplacement, prévu pour le mercredi 19 juin, suscite une grande attente tant sur le plan politique qu’économique.

Une première visite officielle à forte symbolique

Cette visite représente un moment clé pour Bassirou Diomaye Faye, investi président le 2 avril dernier. Après une série de visites en Afrique de l’Ouest, notamment au Mali et au Burkina Faso, ce voyage en France marque une nouvelle étape dans sa présidence. Faye, qui s’est distingué par un discours souverainiste et panafricaniste, arrive en France avec l’intention de redéfinir les relations entre les deux pays.

Un forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales

Le président sénégalais participera jeudi au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, un événement organisé par l’Alliance du vaccin (Gavi) et l’Union africaine. Ce forum est une opportunité pour Faye de démontrer son engagement envers des partenariats internationaux axés sur le développement et l’innovation. La présence de plusieurs chefs d’État africains à ce forum souligne l’importance de cette rencontre pour le continent.

Un déjeuner diplomatique à l’Élysée

À l’issue du forum, Emmanuel Macron accueillera Bassirou Diomaye Faye pour un déjeuner à l’Élysée. Ce moment de convivialité permettra d’aborder divers sujets sensibles et cruciaux pour les deux nations. Parmi les discussions attendues figurent l’avenir du partenariat militaire, la sécurité régionale, et la réforme du franc CFA. La France, qui revendique être le premier investisseur et bailleur d’aide publique au développement au Sénégal, voit en cette rencontre une occasion de renforcer ses liens avec Dakar.

Le contexte politique et économique : entre tensions et opportunités

La visite de Faye intervient dans un contexte où les relations entre la France et le Sénégal sont marquées par des tensions et des attentes de renouveau. Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais et mentor de Faye, a souvent critiqué l’influence française au Sénégal.

Il a notamment accusé l’Élysée d’avoir incité à la « persécution » d’opposants sous l’ancienne présidence sénégalaise et jugé la présence de bases militaires françaises comme « incompatible » avec la souveraineté nationale. La réduction de la présence militaire française, amorcée en 2023, sera sans doute un sujet épineux lors des discussions.

Un nouveau chapitre pour les relations franco-sénégalaises ?

Cette première visite de Bassirou Diomaye Faye en France pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre dans les relations franco-sénégalaises. Faye, avec sa vision souverainiste et panafricaniste, cherche à établir des partenariats plus équilibrés et bénéfiques pour le Sénégal. La rencontre avec Emmanuel Macron pourrait ainsi poser les bases de nouvelles dynamiques de coopération.

Les regards sont tournés vers Paris ce mercredi, où se jouera une part importante de l’avenir des relations entre le Sénégal et la France. Quelles seront les retombées de cette visite sur les relations bilatérales ? Réponse après le déjeuner à l’Élysée.