Sénégal : Bassirou Diomaye Faye, nouveau Président, promet le changement et l’apaisement

Le Sénégal a un nouveau Président. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a prêté serment ce mardi 2 avril à Diamniadio, près de Dakar, après sa large victoire à l’élection présidentielle du 24 mars. La prestation de serment s’est déroulée devant des centaines d’officiels sénégalais et plusieurs chefs d’État et dirigeants africains.

« Un changement systémique »

Bassirou Diomaye Faye a prêté serment, ce 2 avril 2024, en tant que nouveau Président du Sénégal. « Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, la main droite levée.

Le nouveau chef d’Etat a promis « un changement systémique » et « plus de souveraineté » pour son pays. Il a également déclaré vouloir apaiser les tensions après des années d’agitation politique. M/ Faye dit vouloir faire du Sénégal « un pays d’espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée ».

L’Afrique au cœur de ses priorités

Il a également promis de ne jamais oublier les sacrifices consentis par ceux qui ont lutté pour la démocratie. M. Faye a également évoqué l’importance de la solidarité entre pays africains face aux défis sécuritaires. Il a réaffirmé l’engagement du Sénégal à œuvrer pour la paix, la sécurité, la stabilité et l’intégration africaine. Bassirou Diomaye Faye est élu sur la promesse de rupture avec le système en place.

Il arrive à la tête d’un pays confronté à de nombreux défis, notamment économiques et sociaux. Il devra également gérer les tensions persistantes dans certaines régions du pays. Le discours de M. Faye a été accueilli avec enthousiasme par ses partisans, qui voient en lui l’homme capable de faire entrer le Sénégal dans une nouvelle ère de prospérité et de paix.