Les attentes des Sénégalais du nouveau Président Diomaye Faye confirmé au 1er tour

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire de Bassirou Diomaye Faye au premier tour de l’élection présidentielle. Le Président élu devra prêter serment le 2 avril, date de fin de mandat du Président sortant Macky Sall. Les Sénégalais attendent beaucoup du nouveau dirigeant.

Le Conseil constitutionnel sénégalais a validé la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Le candidat de la formation Pastef devient ainsi le cinquième président de la République du Sénégal après avoir obtenu 54,28% des suffrages exprimés au premier tour. M. Faye, candidat de l’opposition, a devancé Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir, qui a recueilli 35,79% des voix.

« L’espoir que Diomaye va incarner la rupture »

Le taux de participation à ce scrutin s’est élevé à 61,30%. Bassirou Diomaye Diakhar Faye prêtera serment le 2 avril 2024 à Diamniadio. Et la passation de pouvoir avec le Président sortant, Macky Sall, aura lieu le même jour. Mais avant cette date, les Sénégalais évoquent leurs attentes du tout nouveau Président. « Nous avons grand espoir qu’il va incarner la rupture. Cette rupture qu’on attendait de Macky Sall et qui a été un fiasco », déclare Abdoulaye Diop, professeur.

« En 2012, tous les espoirs étaient permis, après l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême, tellement les promesses étaient magnifiques. Mais au final, c’était le fiasco total. Le régime de Macky Sall a beaucoup déçu les Sénégalais. On compte sur Bassirou Diomaye Faye pour nous redonner cet espoir perdu. Car, aujourd’hui, les Sénégalais souffrent de tout : la vie chère, l’injustice, la corruption galopante », conclut-il sur un air de dégoût.

« Se retrousser les manches et se mettre au travail »

« Actuellement, rien ne va dans ce pays où tout a été dévoyé. Un pays où la corruption a installé son siège et personne n’avait le droit de dénoncer. Je pense que tout cela sera révolu avec l’élection de Diomaye », lance d’emblée Amy Diouf, commerçante, qui ne cache pas sa désolation. « Avec l’ancien régime, pour peu qu’on envoie quelqu’un en prison. Macky Sall a failli nous imposer une dictature. Mais c’est mal connaître les Sénégalais », poursuit-elle.

« Aujourd’hui, nous avons porté notre choix sur Bassirou Diomaye Faye et je reste persuadée qu’il ne va pas nous décevoir. Diomaye connaît les réalités que vivent les Sénégalais, il va se retrousser les manches et se mettre au travail afin de trouver des solutions. J’en suis convaincue. J’ai vraiment grand espoir que c’est Diomaye qui va sécher les larmes du peuple sénégalais qui a beaucoup enduré, ces derniers temps », fulmine-t-elle.

Diomaye doit « Récupérer cet argent détourné »

Pour Abdourahmane Ndiaye, informaticien, il est impératif de mener une traque contre les « délinquants financiers » de l’ancien régime. « Les ministres de Macky Sall ont passé tout leur temps à voir comment s’enrichir. Je ne suis pas pour des peines de prison, mais Diomaye doit mettre en œuvre tous les mécanismes possibles pour récupérer cet argent détourné. De l’argent qu’ils ont investi dans le foncier », dénonce le quadragénaire.

« Diomaye doit lister tous les délinquants financiers et leur arracher ce qu’ils ont volé au peuple sénégalais. Tout ce qu’ils sont pillé aux Sénégalais doit leur être restitué. C’est la plus grosse attente du peuple sénégalais. Il suffit de voir comment les gratte-ciel ont poussé dans Dakar pour comprendre beaucoup de choses. La plupart d’entre eux ont investi les sommes dérobées dans l’immobilier. Ces biens doivent être saisis », conclut l’homme.

« Macky ne sanctionnait que les fautes politiques »

Selon Aïssatou Ndiaye, comptable, « Macky Sall a beaucoup réalisé pour le Sénégal, mais cela n’a pas été suffisant. Il y a les infrastructures comme le TER, le BRT, les ponts, routes et autoroutes. Sans compter l’investissement à la cité Claudel des étudiantes, au campus, les collectivités. Mais, il n’a pas assez fait. Il n’a pas surveillé les budgets alloués à ses ministres qui ont fait tout sauf œuvrer pour le bien des Sénégalais », indique-elle, cure-dent à la main.

« Seulement, c’est Macky Sall que nous avons élu et non ses ministres. Il est donc le seul comptable de son bilan. Et aujourd’hui, voici ce que ça coûte à un dirigeant de ne pas être regardant. Et quoiqu’on dise, Macky Sall est le seul responsable. On a vu sa gestion de la chose. Elle est purement politique. Il ne sanctionnait que les fautes politiques. Quant à aux fautes administratives, il s’en moquait pas mal. Peu importent les résultats de ses administrés. Il les déposait et les reconduisait en fonction de leurs résultats politiques », déplore-t-elle.