Sénégal : Bassirou Diomaye Faye rafle plus de 54% des voix

La Cour d’appel de Dakar a donné ce mercredi soir les résultats provisoires de la Présidentielle du 24 mars au Sénégal. La razzia annoncée a eu lieu dans le camp de Bassirou Diomaye Faye.

54.28% des suffrages exprimés, soit 2 434 751 voix ! C’est le score réalisé par le candidat du Pastef devenu le 5e Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Une véritable razzia ! Ainsi, il devance de très loin le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, l’ancien Premier ministre Amadou Ba qui totalise 35.79 % soit 1 60 086 voix. Suivent Aliou Mamadou Dia avec 125 690 voix, soit 2.80% et Khalifa Sall crédité de 69 760, soit 1.56%. Le reste des candidats a totalisé chacun moins de 1% des suffrages exprimés.

Un taux participation relativement fort, mais en baisse par rapport à 2019

Selon les chiffres annoncés par la Cour d’appel, 4 485 165 d’électeurs ont effectivement voté, soit un taux de participation 61.30%. Ce taux est à peine plus faible que les 61.6% annoncés par la société civile, il y a deux jours. Mais, il demeure en deçà des 66.23% notés au cours de la Présidentielle de 2019. Ainsi, la Cour valide l’élection de Bassirou Diomaye Faye déjà admise depuis la journée du lundi 25 mars 2024, lendemain du scrutin.

Le nouveau Président avait alors reçu les félicitations de son principal challenger, Amadou Ba, puis de Macky Sall lui-même. Un geste élégant qui confirme la place du Sénégal en tant que grande démocratie et havre de stabilité dans cette Afrique de l’Ouest secouée depuis quelques années. Le geste est d’autant plus remarquable que depuis 2021, le pays a traversé beaucoup de zones de turbulences qui ont amené plus d’un à s’interroger sur l’issue de cette Présidentielle. Mais, à l’arrivée, il y a eu plus de peur que de mal. Et les Sénégalais tiennent désormais leur Président flambant neuf, puisqu’il n’a jamais occupé de responsabilité politique.