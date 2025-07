CAN Féminine 2025 : le Maroc et la Zambie qualifiés, le Sénégal déçoit et la RDC repart bredouille

La phase de groupes de la CAN féminine 2025 a livré ses premiers verdicts dans le groupe A. Après trois journées palpitantes, le Maroc et la Zambie ont validé leur billet pour les quarts de finale, tandis que le Sénégal, en ballottage, et la RDC voient leurs rêves s’envoler.

Le Maroc et la Zambie : Une qualification méritée

Le Maroc, pays hôte, termine en beauté. Après avoir été tenu en échec lors du match d’ouverture face à la Zambie (2-2), les Lionnes de l’Atlas ont su hausser le ton. Leur victoire spectaculaire contre la République Démocratique du Congo (4-2) leur a permis de prendre confiance, avant de confirmer leur qualification en battant le Sénégal (1-0) au terme d’un match couperet lors de la dernière journée.

La Zambie de son côté confirme son statut. Les Copper Queens ont démontré leur solidité en terminant aussi avec 7 points. Menées par l’incontournable Barbra Banda, elles ont enchaîné avec un match nul inaugural prometteur face au Maroc, une victoire cruciale contre le Sénégal (3-2) qui a redistribué les cartes, et un succès final contre la RDC (1-0). Cette qualification témoigne de la montée en puissance du football féminin zambien sur la scène continentale.

Le Sénégal et la RDC pour une déception cruelle

L’élimination des Lionnes de la Téranga constitue sans doute la plus grande surprise de ce groupe A. Après un début de tournoi tonitruant avec une victoire écrasante face à la RDC (4-0), où Mama Diop et Nguenar Ndiaye avaient chacune inscrit un doublé, les Sénégalaises semblaient bien parties pour décrocher leur qualification.

Cependant, la défaite face à la Zambie (2-3) lors de la deuxième journée a tout changé. Malgré leur ouverture du score rapide, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont montré des failles défensives qui leur ont été fatales. Le dernier match contre le Maroc s’est soldé par une défaite (0-1) qui réduit fortement leurs chances de qualification.

Cette défaite est un coup dur pour une équipe qui avait atteint les quarts de finale lors de la précédente édition et qui nourrissait de légitimes ambitions. Il reste un petit espoir de finir dans les deux meilleurs troisièmes pour se qualifier in extremis.

La République Démocratique du Congo termine ce groupe A avec un bilan calamiteux : zéro point, zéro victoire et une différence de buts alarmante de -7. Les Léopards Dames n’ont jamais réussi à entrer dans leur compétition, subissant trois lourdes défaites : 0-4 contre le Sénégal, 2-4 face au Maroc et 0-1 contre la Zambie.

Classement final du Groupe A

Maroc – 7 points (+3)

Zambie- 7 points (+2)

Sénégal – 3 points (+2)

RDC – 0 point (-7)

Les matchs d’aujourd’hui (13 juillet 2025)

La CAN féminine 2025 se poursuit ce dimanche avec la dernière journée des phases de groupes. Au programme de cette journée décisive dans le Groupe B. Le Nigeria, déjà qualifié avec un parcours parfait, affronte l’Algérie dans un match qui déterminera si les Fennecs valident leur qualification historique pour les quarts de finale. Un match nul suffirait à l’Algérie pour se qualifier. Même une défaite ne serait pas éliminatoire si la Tunisie ne s’imposait pas devant le Botswana dans l’autre rencontre.