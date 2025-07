CAN Féminine 2025 : Maroc-Sénégal, un duel de Lionnes pour éviter l’élimination !

Au Stade Olympique de Rabat, ce samedi 12 juillet 2025 à 20h (heure locale), le Maroc et le Sénégal s’affrontent dans un véritable match couperet pour la dernière journée du groupe A de la CAN féminine.

Cette rencontre entre les Lionnes de l’Atlas et les Lionnes de la Teranga revêt une importance capitale pour les deux formations. Avec la Zambie qui devrait se qualifier en tant que leader du groupe (4 points), Marocaines et Sénégalaises se battent pour la deuxième place qualificative aux quarts de finale.

Le Maroc partage actuellement la tête du groupe A avec la Zambie, fort de son match nul inaugural face aux Zambiennes (2-2) et de sa victoire probante contre la RDC (4-2). Les protégées de Jorge Vilda possèdent donc leur destin entre leurs mains : un simple nul leur suffirait pour accéder aux phases finales.

Le Sénégal occupe la troisième place avec 3 points après son démarrage canon contre la RDC (4-0) suivi d’une cruelle défaite face à la Zambie (3-2). Les joueuses de Mame Moussa Cissé n’ont plus le choix : elles doivent impérativement s’imposer pour poursuivre l’aventure ou compter sur une improbable victoire de la RDC sur la Zambie.

L’historique favorable aux Marocaines

Les précédents entre les deux équipes plaident clairement en faveur du Maroc. Lors de leur dernière confrontation directe, en amical en octobre 2024, le Maroc avait giflé le Sénégal 7-0. Avant cela, les Nord-Africaines avaient déjà pris le dessus. C’était à la précédente CAN féminine 2022, au premier tour. Elles l’avaient emporté sur le score de 1-0.

Cette domination historique fait des Lionnes de l’Atlas les favorites naturelles de cette confrontation, d’autant plus qu’elles évoluent à domicile devant leur public.

Côté marocain, l’équipe peut compter sur l’expérience de sa capitaine emblématique Ghizlane Chebbak (Levante, Espagne), meilleure joueuse de la Can 2022 avec 3 buts inscrits. Jorge Vilda, le sélectionneur espagnol, a su créer un collectif cohérent qui mélange joueuses locales comme Fatima Tagnaout, qui évolue à l’As Far de Rabat, et plusieurs fois élue meilleure joueuse du championnat, et internationales évoluant en Europe.

Du côté sénégalais, les Lionnes chercheront à s’appuyer sur la dynamique de leur entrée en matière réussie face à la RDC pour renverser la vapeur.

L’enjeu du développement du football féminin

Cette confrontation s’inscrit dans un contexte plus large de développement du football féminin africain. Sous l’impulsion de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (Frmf), la pratique de la discipline, chez les dames, connaît un essor remarquable. La modernisation des stades, la construction d’infrastructures de qualité, l’appui à la formation… ont donné un coup de fouet au développement du foot féminin.

Le Maroc, qui organise la CAN féminine pour la deuxième fois consécutive, ambitionne de remporter le trophée à domicile et de confirmer sa montée en puissance sur la scène continentale.

Rendez-vous donc ce samedi soir au Stade Olympique de Rabat pour un match qui promet d’être électrisant. La rencontre sera retransmise sur Arryadia et beIN Sports au Maroc, et sur RTS et Canal+ au Sénégal.