Amadou Ba félicite Diomaye Faye, le nouveau Président du Sénégal

Amadou Ba, ex-Premier ministre du Sénégal et candidat de la majorité, a appelé le candidat du parti Pastef dissous, Bassirou Diomaye Faye, pour le féliciter. Ce dernier est le nouveau Président du Sénégal.

Au lendemain de la Présidentielle, Amadou Ba, ancien Premier ministre du Sénégal, a appelé « au téléphone Bassirou Diomaye Faye afin de le féliciter et de prier pour lui ». C’est ce qu’a indiqué, ce 25 mars 2024, le porte-parole du gouvernement sénégalais, Abdou Karim Fofana. Le dauphin de l’opposant Ousmane Sonko a pris une grande longueur d’avance sur son suivant en marge du scrutin du 24 mars 2024.

Diomaye Faye crédité de plus de 57% des suffrages

Hier dimanche, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a félicité les militants pour la mobilisation en plus de rappeler son attachement aux institutions. « Nous sommes en train de remonter les résultats. D’ici quelques heures nous aurons fini la collecte. Et demain à 12 heures au plus tard, je serai là devant vous pour vous dire ce qu’il en est. Mais en attendant, je vous demande de rester calme », avait lancé l’ex-PM de Macky Sall.

Ce matin, les premières tendances dévoilées montraient une avance significative de l’opposant Bassirou Diomaye Faye, sur son principal rival, Amadou Ba. Des chiffres accréditaient Bassirou Diomaye Faye de plus de 57% des suffrages. Amadou Ba le suivant avec 31,9%. Ce lundi matin, Madiambal Diagne, patron du Groupe Avenir Communication avait indiqué que la messe est dite.

Une grande nation de démocratie

« Amadou Ba va appeler Bassirou Diomaye Faye pour concéder sa défaite et féliciter le vainqueur de sa victoire dès le premier tour du scrutin », a écrit l’homme de presse proche du gouvernement, dans un tweet. Ce qui a, été effectif, avec l’appel téléphonique fait par le dauphin de Macky Sall, qui n’a pas été candidat à sa succession.

Bassirou Diomaye Faye est ainsi le cinquième Président du Sénégal indépendant, après Léolpold sédar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf -1981-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012) et Macky Sall (2012-2024). A travers ce scrutin, le Sénégal fait encore une fois, qu’il reste une grande nation de démocratie.