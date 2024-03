Sénégal : Bassirou Diomaye Faye Président ?

Au Sénégal, le vote s’est déroulé dans le calme. Les bureaux de vote ont fermé, laissant la place au dépouillement. Déjà, ils sont nombreux les Sénégalais à jubiler avec les premières tendances largement favorables au candidat Bassirou Diomaye Faye.



Les Sénégalais ont voté dans le calme, ce dimanche. Selon les observateurs de l’Union européenne, tout s’est passé « dans le calme, dans l’efficacité et (de manière) très ordonnée ». Comme leurs compatriotes, les candidats ont également accompli leur devoir civique. Les deux principaux challengers, l’ancien Premier ministre et dauphin de Macky Sall, Amadou Ba, et le candidat de l’ex-Pastef, Bassirou Diomaye Faye, ont confié quelques mots à la presse après avoir glissé chacun son bulletin dans l’urne, le premier à Dakar et le second dans son village natal, Ndiaganiao .

« Il n’y a pas de doute qu’à l’issue de la journée d’aujourd’hui on devrait connaître le prochain président de la République », a déclaré Amadou Ba, par ailleurs « très, très, très confiant ». Même assurance du côté de Bassirou Diomaye Faye : « Je demeure confiant quant au choix pour la rupture que je suis à même d’incarner mieux qu’un quelconque autre candidat », a-t-il déclaré. « Je demeure convaincu que cette élection-là se jouera dès le premier tour », a ajouté le candidat de l’ex-Pastef.

Place au dépouillement, on jubile déjà !

Après le vote, l’heure est au dépouillement dans les différents bureaux. Les premières tendances ont commencé par tomber. Si les chiffres de participation des électeurs ne sont pas encore connus à l’étape actuelle, il ressort d’une constatation générale que les Sénégalais sont sortis massivement pour voter. Ils étaient au total 7.3 millions de votants attendus sur une population totale de 18 millions d’habitants. Les résultats du scrutin sont attendus pour le vendredi 29 mars 2024 au plus tard.

S’il doit y avoir un second tour, il se tiendra au deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Mais d’ores et déjà, avec les premières tendances largement favorables à Bassirou Diomaye Faye, ils sont nombreux les Sénégalais à prendre d’assaut les rues pour jubiler. Et ce sont des coups de klaxon et des cris de joie un peu partout. C’est l’extase, comme si les jeux sont déjà faits en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Qu’en est-il concrètement . Les prochaines heures nous en diront un peu plus.