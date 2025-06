L’Algérie championne du pouvoir d’achat au Maghreb

L’Algérie confirme sa position de leader économique régional avec le coût de la vie le plus bas du Maghreb, ouvrant de nouvelles perspectives pour les familles et les investisseurs.

La dernière édition 2025 du Cost of Living Index de Numbeo place l’Algérie au 1ᵉʳ rang des pays maghrébins les moins chers, devant la Tunisie et le Maroc. Conjugué à la gratuité (ou quasi-gratuité) de nombreux services publics, ce classement conforte l’image d’un pays où le quotidien reste relativement accessible — tout en offrant un potentiel croissant pour les ménages comme pour les investisseurs.

Des prix contenus grâce à un « bouclier social » solide

Les subventions d’État sur le carburant, l’électricité, le pain ou le lait demeurent parmi les plus généreuses de la région. Cet amortisseur préserve le budget des ménages face aux chocs internationaux et explique une partie du faible indice algérien. Cette politique volontariste permet aux familles algériennes de consacrer une part plus importante de leurs revenus à l’épargne, à l’éducation et aux loisirs.

Cet intérêt porté par l’Etat à la population s’est encore démontrée récemment à l’occasion de l’Aïd el-Adha 2025 où le l’Algérie a largement soutenu financièrement les importation de moutons pour subvenir aux besoins.

Même si les salaires moyens restent inférieurs à ceux du Maroc, ils ont progressé plus vite que l’inflation sur la période 2021-2024, ce qui stabilise le pouvoir d’achat (34,5 points) et devrait continuer à le soutenir en 2025-2026 selon les prévisions macroéconomiques publiées en mai 2025. Cette tendance haussière témoigne d’une économie en cours de modernisation.

Services publics d’excellence : un avantage compétitif majeur pour l’Algérie

Santé : Alger affiche la meilleure note maghrébine au Health Care Index 2025 (57,2), gage d’une offre hospitalière efficace et financièrement accessible — un atout considérable dans un contexte où les coûts de santé explosent ailleurs.

Éducation & logement : Universités publiques gratuites, vaste programme de logements sociaux et prêts sans intérêts pour les classes moyennes renforcent encore l’attractivité du coût de la vie, créant un cercle vertueux pour l’ascension sociale.

Un terrain fertile pour les investisseurs avisés

Un panier quotidien abordable se traduit par des frais plus faibles : loyers, énergie et main-d’œuvre restent compétitifs. Couplé à de nouvelles mesures d’incitation, cela fait de l’Algérie « un marché à surveiller de près » selon les analystes du commerce extérieur. L’Italie par exemple ne s’y est pas trompé, investissant massivement ces dernirèes années.

Les entrepreneurs y trouvent un environnement et des coûts opérationnels maîtrisés. Ainsi, ils peuvent optimiser la rentabilité tout en bénéficiant d’une position géographique stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Des réformes en douceur pour un avenir durable

Le gouvernement prépare une un ciblage graduelle des subventions afin de les rendre plus efficaces sans renchérir brutalement le panier de base. Cette approche mesurée laisse espérer que l’avantage comparatif sur les coûts se maintiendra, tout en améliorant l’équité sociale et la soutenabilité budgétaire à long terme.

L’équation est claire : vivre (ou investir) en Algérie en 2025 signifie profiter d’un panier plus léger sans sacrifier la qualité des services essentiels, dans un pays qui mise sur la stabilité et la montée en gamme progressive de son économie. Sans parler de la possibilité d’y faire du tourisme dans un environnement encore préservé. Une combinaison rare qui positionne l’Algérie comme un acteur incontournable du développement maghrébin.