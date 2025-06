Élection à la FSF : Augustin Senghor affaibli par une défection de taille

Candidat à un cinquième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor voit sa position fragilisée par la défection de Cheikh Ahmet Tidiane Seck, président du Jaraaf de Dakar. Ce dernier rejoint la coalition d’Abdoulaye Fall et donne un nouveau souffle à l’opposition en redistribuant les cartes d’une élection désormais très incertaine.

À quelques semaines de l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le président sortant Augustin Senghor voit sa campagne fragilisée. Candidat à un cinquième mandat, il vient de perdre l’un de ses soutiens les plus influents : Cheikh Ahmet Tidiane Seck. Le président du Jaraaf de Dakar, longtemps considéré comme son bras droit, a décidé de rejoindre une nouvelle coalition menée par Abdoulaye Fall, bouleversant ainsi les équilibres internes de la fédération. Cette défection inattendue marque un tournant majeur dans la course à la présidence de la FSF.

Un ralliement qui change la donne

Le 19 juin 2025, Cheikh Seck a officialisé son ralliement à la coalition fondée avec Abdoulaye Fall, président de l’AS Bambey, et Elimane Lam. Dans un communiqué conjoint, les trois hommes ont annoncé la création d’un front uni en faveur d’une « fédération forte, transparente et au service de tous les acteurs du football ». Ce rassemblement, présenté comme le fruit de discussions « franches et constructives », désigne Fall comme candidat unique à la succession d’Augustin Senghor.

Il y a encore quelques mois, Cheikh Seck affichait publiquement son soutien à Augustin Senghor. Dans les colonnes du journal Le Soleil, il affirmait : « S’il [Augustin] décide de rester, alors les gens vont apprécier. » Ce revirement soudain laisse entrevoir une rupture politique profonde. Le départ de Seck affaiblit considérablement la position du président sortant, en pleine préparation de sa campagne pour un cinquième mandat contesté.

Un programme qui mise sur le renouveau

La coalition menée par Abdoulaye Fall défend une vision ambitieuse pour le football sénégalais. Parmi les priorités affichées : la valorisation des jeunes talents, la modernisation des infrastructures sportives, et une gouvernance alignée sur les standards internationaux. L’objectif est clair : rompre avec les pratiques du passé, souvent critiquées pour leur opacité et leur manque de résultats probants. Ce message de changement résonne de plus en plus auprès des clubs, des ligues et des groupements qui appellent à une nouvelle ère dans la gestion du football national.

L’émergence de cette nouvelle coalition pourrait bien déclencher une série de ralliements dans les jours à venir. À mesure que la date de l’élection approche, d’autres figures influentes pourraient choisir de tourner le dos à Augustin Senghor pour se ranger derrière le projet porté par Fall et ses alliés. Cette dynamique de recomposition laisse entrevoir une élection plus ouverte que jamais, où les équilibres historiques pourraient être balayés par la volonté de renouveau.