Coupe du Monde des Clubs 2025 : Los Angeles FC- Espérance de Tunis, un duel crucial pour survivre dans le groupe D

Ce vendredi 20 juin à 23h (heure tunisienne, minuit à Paris), l’Espérance Sportive de Tunis affronte Los Angeles FC au GEODIS Park de Nashville dans un match déjà décisif de la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Battues toutes deux lors de leur entrée en lice, les formations tunisienne et californienne jouent leur survie dans un groupe D particulièrement relevé.

Les deux équipes pointent actuellement à zéro point au classement du groupe D. L’Espérance de Tunis s’est inclinée 0-2 face à Flamengo lors de la première journée, tandis que LAFC a subi le même sort contre Chelsea. Avec les deux favoris logiques en tête du groupe avec 3 points chacun, le perdant de ce soir verra ses chances de qualification pour les huitièmes de finale définitivement compromises.

LAFC affrontera ensuite Flamengo le 24 juin, tandis que l’Espérance défiera Chelsea à la même date.

Forces en présence

Los Angeles FC : Fondé il y a dix ans, le LAFC s’est rapidement imposé sur la scène nord-américaine avec plusieurs trophées majeurs : la MLS Cup 2022, deux Supporters’ Shields (2019, 2022) et la Coupe des États-Unis 2024. L’équipe de Steve Cherundolo s’appuie sur un système offensif rodé, avec l’ancien stéphanois Denis Bouanga comme fer de lance mais aussi la présene de deux anciens champions du monde français, Lloris et Giroud.

Composition probable (4-3-3) : Lloris – Palencia, Long, Segura, Hollingshead – Tillman, Igor Jesus, Delgado – Bouanga, Giroud, Ordaz

Espérance de Tunis : Quadruple championne d’Afrique et forte d’un triplé national cette saison (Supercoupe, Coupe et Championnat), l’Espérance de l’ancienne gloire Tarak Dhiab, arrive avec l’ambition de représenter dignement le continent africain. Maher Kanzari mise sur l’expérience de ses cadres et la créativité de Youssef Belaïli.

Composition probable (4-3-3) : Ben Said – Ben Hmida, Tougaï, Meriah, Ben Ali – Ogbelu, Guenichi, Konaté – Belaïli, Rodrigo Rodrigues, Sasse

Cette rencontre marque la première confrontation entre un club de MLS et une équipe tunisienne, et seulement la troisième fois qu’une formation américaine affronte un club africain en Coupe du Monde des Clubs.

Avant-match

Maher Kanzari (entraîneur de l’EST) : « Le match contre LAFC est le plus important, et j’espère que nous serons à la hauteur de l’occasion. »

Hugo Lloris (gardien du LAFC) : « Nous devons maintenir un niveau de concentration élevé… Ce type de match est aussi une opportunité pour nous de nous surpasser. »

LAFC voudra imposer le style physique et direct de la MLS face à un adversaire qui privilégie une approche plus technique.

Compte tenu des failles défensives montrées par les deux équipes lors de la première journée, un match ouvert est à prévoir. LAFC part légèrement favori grâce à l’avantage du public, mais l’Espérance possède les armes pour créer l’exploit.

Lieu : GEODIS Park, Nashville (Tennessee)

Horaire : 22h00 GMT / 23h00 (Tunisie) / 18h00 ET / 15h00 PT (États-Unis)

Diffusion : Gratuite en direct sur DAZN (plateforme officielle du tournoi)

Arbitrage : Espen Eskås (Norvège), assisté d’Eirik Angen et Isaak Bashfiken, avec Jean-Jacques Ndala (Congo) comme quatrième arbitre

Pourquoi ce match est-il déjà décisif ?