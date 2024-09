Le Los Angeles FC (LAFC) a remporté la Coupe des États-Unis, un succès historique qui reflète l’excellence d’un collectif soudé et la contribution remarquable de ses talents africains. Connues pour ses deux stars champions du monde que sont Olivier Giroud et Hugo Lloris, ce triomphe repose surtout sur les performances exceptionnelles de Denis Bouanga et Kei Kamara qui ont été des acteurs clés tout au long de la compétition.

L’attaque du LAFC est formée par un trio redoutable, formé par Denis Bouanga, Kei Kamara, et Olivier Giroud. Denis Bouanga, ailier gauche explosif, a été l’un des fers de lance de l’offensive du LAFC. Rapide, technique et imprévisible, l’international gabonais, ancien de Saint-Etienne, a fait trembler les défenses adverses à de nombreuses reprises. Avec 24 buts inscrits et 15 passes décisives en 40 rencontres cette saison, Bouanga a démontré qu’il était l’atout numéro un du club.

À ses côtés, l’expérimenté sierra-léonais Kei Kamara, désormais âgé de 40 ans, a su apporter une présence physique de taille dans les airs et sur le front de l’attaque. Son expérience et sa capacité à jouer en pivot ont souvent permis de libérer des espaces pour ses coéquipiers. Quant à Olivier Giroud, malgré son statut de vétéran, il a su faire preuve de son efficacité habituelle en contribuant avec ses qualités de finisseur. Ce trio offensif, riche en diversité et en talent, a été l’un des grands artisans du succès du LAFC.

Les Californiens se sont imposés 3-1 après prolongation en finale de cet US Open Cup. Le but décisif a été l’œuvre de Kei Kamara (109e). Cette victoire en Coupe des États-Unis n’est sans doute que le début pour le LAFC. Avec un effectif de joueurs talentueux et une politique de recrutement audacieuse, le club veut s’imposer au sommet du football américain.