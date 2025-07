Le Maroc et le Sénégal toujours en tête des pays africains du classement FIFA

Le nouveau classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola publié ce jeudi 10 juillet 2025 confirme la hiérarchie établie au sommet du football africain. Derrière le trio de tête Argentine, Espagne, France, le Maroc maintient fermement sa position de leader continental en conservant sa 12ème place mondiale, tandis que le Sénégal progresse d’un rang pour se hisser à la 18ème position.

Le Maroc, un modèle de constance au plus haut niveau

Les Lions de l’Atlas poursuivent leur remarquable parcours en restant stables à la 12ème place mondiale. Cette performance illustre la régularité impressionnante de l’équipe dirigée par Walid Regragui, qui a su maintenir son niveau d’excellence depuis son épopée historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où le Maroc était devenu la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’un Mondial.

Cette stabilité dans le top 15 mondial représente un exploit remarquable pour le football africain. Le Maroc démontre qu’une nation du continent peut durablement s’installer parmi l’élite mondiale, bousculant les codes traditionnels du football international. L’équipe nationale marocaine bénéficie d’une génération dorée menée par des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens, créant une synergie parfaite entre talent individuel et cohésion collective. Au mois de juin, Les Lions de l’Atlas ont remporté leurs deux rencontres face au bénin (1-0) et la Tunisie (2-0).

Le Sénégal en progression, les Lions de la Teranga rugissent

Le Sénégal gagne une place pour occuper désormais le 18ème rang mondial. Cette progression témoigne de la vitalité du football sénégalais et de la qualité du travail effectué par la Fédération sénégalaise de football. Les Lions de la Teranga prouvent qu’ils restent une force majeure du continent. Au mois de juin, leur tournée européenne a été exeptionnelle avec une victoire historique 3-1 en Angleterre et un nul 1 partout en Irlande.

Cette amélioration au classement FIFA intervient dans un contexte favorable pour le football sénégalais, qui peut s’appuyer sur une base solide de joueurs expérimentés évoluant en Europe, combinée à l’émergence de nouveaux talents prometteurs. Le Sénégal confirme ainsi son statut de dauphin naturel du Maroc sur la scène africaine.

Un duopole qui inspire le continent

La domination exercée par le Maroc et le Sénégal au sommet du football africain créé une émulation positive sur l’ensemble du continent. Ces deux nations prouvent qu’il est possible pour des équipes africaines de rivaliser avec les meilleures sélections mondiales et d’occuper durablement les premières places des classements internationaux.

L’année 2025 s’annonce cruciale. Le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations masculine en décembre, un défi organisationnel et sportif majeur qui pourrait lui permettre de franchir un cap supplémentaire. Pour le Sénégal, l’objectif sera de poursuivre sa progression et de se rapprocher encore davantage du top 15 mondial.