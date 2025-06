Sénégal 3-1 Angleterre : l’exploit historique de Nottingham pour les Lions de la Teranga

Au City Ground de Nottingham, mardi 10 juin 2025, le football africain a écrit une page d’histoire. En s’imposant 3-1 face à l’Angleterre, le Sénégal est devenu la première sélection du continent à battre les Three Lions sur leur propre sol. Un exploit qui prolonge une série d’invincibilité désormais portée à 24 matchs et confirme la montée en puissance des Lions de la Teranga sur la scène internationale.

Dans l’atmosphère feutrée du City Ground, peu d’observateurs s’attendaient à assister à un tel match. Pourtant, dès les premières minutes, les hommes de Pape Thiaw ont montré qu’ils n’étaient pas venus en Angleterre pour faire de la figuration. Malgré l’ouverture du score précoce de Harry Kane à la 9e minute, profitant d’un rebond favorable pour tromper Édouard Mendy, les Sénégalais n’ont jamais baissé les bras.

L’égalisation d’Ismaïla Sarr à la 40e minute, sur un service parfait de Nicolas Jackson a récompensé la domination africaine. Exploitant une défaillance défensive anglaise, l’ailier de Crystal Palace a remis les pendules à l’heure d’une frappe précise qui a électrisé les quelques centaines de supporters sénégalais présents dans les travées.

La démonstration de force sénégalaise

La seconde période a confirmé la supériorité technique et mentale des visiteurs. Habib Diarra, le milieu de terrain du RC Strasbourg, a donné l’avantage au Sénégal à la 62e minute en mystifiant Henderson sur un ballon en profondeur parfaitement négocié. Cette réalisation a libéré les Lions de la Teranga, qui ont alors dominé les débats avec une maîtrise collective impressionnante.

Le coup de grâce est venu dans les dernières secondes, quand Cheikh Sabaly, fraîchement entré en jeu, a scellé la victoire en contre-attaque (90+2). Une action qui résume parfaitement la soirée sénégalaise : efficacité, sang-froid et intelligence tactique.

Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes

Les chiffres de cette rencontre témoignent de la domination sénégalaise. Avec 9 tirs cadrés contre 4 pour l’Angleterre, les hommes de Pape Thiaw ont monopolisé les occasions franches. Cette efficacité offensive, couplée à une défense solide orchestrée par Kalidou Koulibaly, a permis aux visiteurs de contrôler parfaitement le match.

« C’est incroyable, on ne réalise pas encore ! Voir nos Lions battre l’Angleterre chez eux, c’est un rêve qui devient réalité. Tout le Sénégal a fait la fête ce soir !« , nous confie Moussa, supporter sénégalais présent à Londres pour assister à cette rencontre historique.

Cette victoire confirme la progression constante du football sénégalais depuis le sacre à la CAN 2022 et valide les ambitions des Lions de la Teranga sur la scène mondiale. Avec désormais 24 matchs sans défaite (dernière défaite contre l’Algérie en septembre 2023 à Dakar) l’équipe de Pape Thiaw s’impose comme l’une des sélections les plus redoutables de la planète.

Le sélectionneur lui-même n’a pas caché sa satisfaction : « Je tiens d’abord à féliciter mes joueurs pour la performance formidable et l’état d’esprit qu’ils ont montrés sur le terrain aujourd’hui… Notre objectif était de ne pas perdre, car nous voulions maintenir notre série de 21 matchs sans défaite. »

Les Lions de la Teranga ont désormais rendez-vous avec l’histoire, direction la CAN 2025 au Maroc puis la Coupe du Monde 2026.