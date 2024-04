Tout savoir sur la CAN 2025 au Maroc

Le Maroc se prépare à accueillir la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025. Cette compétition continentale de football, qui se déroule tous les deux ans, réunira les meilleures équipes d’Afrique pour un tournoi d’un mois. A quelques jours du tirage au sort des groupes de qualification, le point sur cet évènement majeur.

Le Maroc, pays hôte a déjà une grande expérience dans l’organisation d’événements sportifs majeurs, ayant notamment accueilli la CAN en 1988 et la Coupe du monde des Clubs de la FIFA en 2013 et 2014. Le Maroc dispose notamment d’infrastructures touristique capable d’accueillir de nombreux supporters. Mais surtout cette CAN 2025 sera l’occasion pour le Royaume Chérifien de moderniser ses stades. 9 stades seront utilisés, dont 6 sont rénovés et 3 seront entièrement construits. Ces investissements sont aussi en prévision de la Coupe du Monde 2030 que le Maroc coorganise avec l’Espagne et le Portugal.

Points importants à retenir sur la CAN 2025

Dates : du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. Les dates ne sont pas encore définitivement fixées.

Nombre d’équipes : 24

Villes hôtes : 12 villes marocaines seront retenues

Les tours préliminaires de qualifications pour la CAN 2025 ont déjà débuté en mars 2024. 24 équipes seront qualifiées pour la phase finale, dont le Maroc, pays hôte, et les 23 meilleures équipes africaines.

La CAN 2025 est un événement très attendu par les fans de football africains et du monde entier. Cette compétition promet d’être un grand succès, après la CAN 2023, riche en émotions, remportées par la Côte d’ivoire.

Les favoris de la compétition

Pays hôte, le Maroc aura à cœur de faire briller ses couleurs et de remporter une seconde couronne continentale après celle de 1976. Une éternité pour les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, actuellement meilleure équipe africaine au classement FIFA. L’équipe est composée de joueurs talentueux évoluant dans les meilleurs clubs européens, tels que Achraf Hakimi et Yassine Bounou.

Vainqueur en 2021, vice-champion d’Afrique en 2019, le Sénégal reste une nation de football en pleine progression, malgré sa désillusion de 2023. L’équipe emmenée par Sadio Mané, l’un des meilleurs joueurs du monde, veut prouver qu’elle est toujours au sommet.

L’Algérie, championne d’Afrique en 2019, possède une équipe solide et expérimentée. Riyad Mahrez est certes vieillissant, mais il y a pléthore de bons joueurs chez les Fennecs. Reste à trouver le bon sélectionneur…

Le Nigeria: Les Super Eagles sont l’une des équipes les plus titrées d’Afrique avec 3 titres de champion. L’Egypte est toujours loin devant avec 7 titres, le Cameroun suit avec 5 victoires. L’équipe est en pleine reconstruction, mais elle possède des jeunes joueurs talentueux comme Victor Osimhen et Samuel Chukwueze.

D’autres outsiders, le Cameroun toujours. Les Lions Indomptables sont en phase de transition, mais avec des joueurs de qualité comme Vincent Aboubakar et André-Frank Zambo Anguissa, et bien sur la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre après avoir battu le Nigeria en finale.

La phase de qualification

Le tirage au sort des groupes aura lieu lors de la seconde quinzaine d’avril, au Maroc.

48 équipes seront réparties en 12 groupes de 4.

Les 2 premiers de chaque groupe, ainsi que les 4 meilleurs 3èmes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025.

Le Maroc, pays hôte, est automatiquement qualifié pour la phase finale.

Voici les chapeaux pour le tirage au sort des groupes de qualification :

Chapeau 1

Sénégal (champion 2021)

Algérie (championne 2019)

Nigeria (3 titres)

Cameroun (5 titres)

Tunisie (1 titre)

Égypte (7 titres)

Ghana (4 titres)

Chapeau 2

Côte d’Ivoire (2 titres)

Mali

République du Congo (2 titres)

Burkina Faso

Guinée

Afrique du Sud (1 titre)

Cap-Vert

Ouganda

Chapeau 3

Zambie

Madagascar

Gabon

Bénin

Gambie

Zimbabwe

Niger

Angola

Chapeau 4

Mozambique

Namibie

Guinée équatoriale

Soudan

Rwanda

Tanzanie

Centrafrique

Eswatini (ex-Swaziland)

Le tirage au sort sera diffusé en direct sur les chaînes de télévision africaines et sur le site web de la CAF.