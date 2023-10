Le Mondial 2030 au Maroc-Espagne-Portugal, ce qu’a dit Mohammed VI

La FIFA a annoncé retenir la candidature commune du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation du Mondial 2030. La réaction du roi Mohammed VI n’a pas tardé.

Il s’agit d’une formule particulière d’organisation de la Coupe du monde de football. Avec l’approbation, à l’unanimité, de cet unique dossier par le Conseil de la FIFA, alliant un pays du continent africain. Le Maroc, l’Espagne et le Portugal ont été désignés pour co-organiser la Coupe du monde 2030. L’information est tombée ce mercredi. Et pour la première fois, la Coupe du monde de football se disputera sur trois continents..

Le Mondial «unira trois continents et six pays»

Avant cette décision de ce jour, deux candidatures étaient en lice : une sud-américaine et une alliance entre l’Europe et l’Afrique. La seconde impliquant le Maroc, pays situé en Afrique du Nord et ayant une frontière commune avec l’Espagne. Quant à la première candidature, elle regroupait l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay.

Le souhait de ces quatre pays étant d’organiser la Coupe du monde en Amérique du Sud. Ce, en hommage à la première édition du Mondial, jouée en Uruguay, en 1930. L’annonce de ce mercredi 4 octobre 2023 met donc fin à la rivalité entre deux favoris. Pour le centenaire de sa première édition, le Mondial masculin «unira trois continents et six pays», a promis la FIFA.

Attribution officielle du Mondial en fin 2024

Toutefois, l’instance dirigeante du football mondial doit encore valider les critères techniques de l’organisation de ce Mondial. Et donc, la FIFA n’attribuera officiellement la compétition qu’en fin 2024. La grande satisfaction en Afrique est la participation du Maroc à l’organisation de la compétition planétaire. Quintuple candidat malheureux à l’accueil du tournoi, le royaume s’est invité dans la danse mi-mars.

Une grosse satisfaction au Maroc, donnant lieu à une sortie du roi Mohammed VI qui a salué cette belle initiative. «Cette décision du Conseil de la Fédération internationale de Football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations», a indiqué Rabat. Dans un communiqué, le ministère de la Maison royale et de la Chancellerie ne cache pas la grosse fierté du souverain alaouite.

Le Maroc félicite l’Espagne et le Portugal

«Sa Majesté le Roi adresse, à cette occasion, Ses félicitations au Royaume d’Espagne et à la République du Portugal». Non sans réitérer «l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes». Notons que l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine accueilleront chacun un match lors de ce Mondial. Une édition inédite !

La FIFA a prévu «une cérémonie du centenaire au stade où tout a commencé », à Montevideo, en Uruguay. A l’époque, l’épreuve réunissait 13 équipes dans une même ville hôte. Entretemps, le Mondial regroupe 32 équipes avec une dernière édition, 2022, jouée au Qatar. A partir de l’édition 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique, 48 équipes prendront part à la compétition.