Le point sur les chances du Maroc d’organiser la Coupe du monde 2030

Il n’y a pas encore de décision officielle sur l’organisateur de la Coupe du monde 2030. Deux candidatures sont en lice, une sud-américaine et une alliant l’Europe et l’Afrique, par l’entremise du Maroc. Le point sur les forces et faiblesses des dossiers.

La première candidature regroupe l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay. Ces quatre pays souhaitent organiser la Coupe du monde sur le continent sud-américain, en hommage à la première édition de la compétition, qui s’est déroulée en Uruguay en 1930. A l’image de Paris 2024, un siècle après les JO de Paris 1924, le retour de la Coupe du monde en Amérique du Sud répond à une certaine logique.

En face, la candidature conjointe de l’Espagne, du Portugal et du Maroc, arrivé plus tardivement, répond à une autre logique. L’objectif est d’organiser la Coupe du monde sur deux continents, l’Europe et l’Afrique, une grande première dans l’histoire du football.

Le vote pour désigner l’organisateur aura lieu lors du 74e congrès de la FIFA, qui se tiendra au dernier trimestre 2024.

Les Sud-Américains favoris des bookmakers pour la Coupe du monde 2030

Selon les bookmakers, la candidature sud-américaine est favorite pour remporter le vote. un siècle après, retourner en Uruguay répond à une logique historique. Le Paraguay et le Chili n’ont jamais été les hôtes de la compétition, et pour l’Argentine, cela remonte à 1978. Mais le fait que le Mondial 2026 se déroule déjà en Amérique, du Nord cette fois ci, est un petit cailloux dans la chaussure des Sud-Américains. En effet, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront, de façon conjointe, l’édition de 2026. En outre, le Maroc fut déjà un candidat malheureux de cette édition 2026.

Ainsi, la candidature européenne-africaine a également de bonnes chances. Notamment en raison du soutien de la FIFA, qui souhaite organiser la Coupe du monde sur deux continents, pour la première fois, depuis 2002. En outre, cela fera 24 ans que le Mondial ne sera plus passé par le vieux continent, depuis la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Enfin, si l’Espagne a déjà accueilli la prestigieuse compétition en 1982, ce ne fut jamais le cas du Portugal et du Maroc.

En attendant la décision officielle, les deux candidatures continuent de se préparer et de présenter leurs projets à la FIFA. Et le Maroc apporte des éléments importants à la candidature conjointe.

Les atouts du Maroc

D’abord, le Maroc dispose d’une infrastructure sportive de qualité. Le pays a déjà accueilli de grandes compétitions internationales, notamment la Coupe d’Afrique des Nations 1988 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2013. Le Maroc dispose de stades modernes, d’hôtels et d’aéroports pouvant accueillir des milliers de spectateurs et de visiteurs. Une répétition générale est prévue avec l’accueil de la CAN 2025.

Deuxièmement, le Maroc a un climat favorable au football. Le pays bénéficie d’un climat méditerranéen, avec des hivers doux et des étés chauds et secs. Cela permettra aux joueurs de jouer dans des conditions optimales, quelle que soit la saison choisie.

Troisièmement, le Maroc a une population passionnée de football. Le football est le sport le plus populaire au royaume chérifien. Enfin, le pays compte de nombreux joueurs de talent, ce que démontre sa récente place en demi-finale de la dernière Coupe du monde.

La Coupe du monde 2030 serait une occasion unique pour le Maroc de promouvoir son sport national et de mettre en valeur sa culture.