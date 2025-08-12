Boubker Benjelloun : l’architecte marocain qui révolutionne l’Afrique

De nageur de haut niveau à créateur du penthouse le plus cher de Dubaï, Boubker Benjelloun incarne une nouvelle génération d’entrepreneurs africains. Cet architecte marocain autodidacte de 52 ans révolutionne l’art de construire en alliant innovation technologique et engagement philanthropique. À travers sa B. Foundation, il reconstruit des villages en Éthiopie avec la même passion qu’il met à concevoir des tours de luxe aux Émirats. Portrait d’un visionnaire qui fait de l’architecture un outil de transformation sociale pour l’Afrique.

Un parcours atypique : du bassin aux tours de Dubaï

Dans le monde de l’architecture contemporaine africaine, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de Boubker Benjelloun. Cet architecte marocain autodidacte a tracé un chemin singulier, passant des bassins de natation où il représentait le Maroc en équipe nationale aux tours les plus prestigieuses de Dubaï, tout en gardant l’Afrique au cœur de ses préoccupations philanthropiques.

Originaire du Maroc, Boubker Benjelloun se distinguait dès son plus jeune âge non seulement comme nageur de talent, mais aussi comme rêveur visionnaire. Représentant son pays dans l’équipe nationale de natation, il consacrait d’innombrables heures à ce sport. Mais alors qu’il glissait dans l’eau pendant des heures, son esprit fourmillait d’idées, esquissant dans son imagination les paysages urbains et les merveilles architecturales les plus exquis.

Paradoxalement, malgré sa passion pour la natation et l’architecture, Boubker Benjelloun a initialement poursuivi une carrière dans le secteur dentaire, principalement pour plaire à sa famille. Il a établi l’une des cliniques les plus prospères de Paris, mais ses pensées revenaient constamment vers ses véritables passions. Le tournant décisif est survenu lors d’une opportunité immobilière qui l’a ramené au Maroc, marquant le début d’une carrière exceptionnelle.

Boubker Benjelloun n’a jamais suivi le script établi – et c’est exactement ce qui distingue son travail. Sans formation architecturale formelle, il a forgé sa propre voie, une voie enracinée dans l’émotion, l’intuition et la conviction que l’architecture doit être profondément humaine.

Chez Benjelloun & Partners, nous voyons notre rôle comme contribuant à cette évolution – non seulement à travers des structures iconiques, mais à travers des espaces réfléchis et émotionnellement résonnants explique-t-il. Et d’ajouter que l’objectif reste de raconter des histoires à travers l’architecture.

Les projets emblématiques

Le penthouse Como Residences, qui s’étend sur 2000 m2 avec d’innombrables chambres, s’est récemment vendu pour l’extraordinaire somme de 500 millions de dirhams – équivalent à environ 136 millions de dollars américains – établissant un nouveau benchmark sur le marché immobilier de luxe de la ville.

Mais le meilleur exemple du remarquable design architectural de Boubker est sans doute la Como Tower à Palm Jumeirah, destinée à devenir un point de repère dans la ville architecturalement riche de Dubaï.

Enfin, cette année, Boubker Benjelloun a reçu le Prix de l’Innovation en Architecture 2025 aux Architecture Leaders Awards pour Solara Tower, un gratte-ciel audacieux et sculptural au Downtown Dubai qui réinvente le design résidentiel en forme et en esprit.

Solara Tower a été conçue comme une réponse à l’intensité de la vie urbaine. Dans une ville connue pour l’énergie et l’excès, nous voulions créer quelque chose qui se sente calme, ancré et intentionnel explique le Cabinet.

La B. Foundation : un engagement pour l’Afrique

Au-delà de ses succès architecturaux, Boubker Benjelloun incarne une nouvelle génération d’entrepreneurs africains qui placent le développement du continent au cœur de leurs préoccupations. L’objectif de Boubker Benjelloun est de donner aux nécessiteux un avenir plus juste et équilibré. Cette fondation qui a vu le jour au Maroc est aujourd’hui basée en Éthiopie.

Remarquablement, la B. Foundation, créée par Benjelloun, a initié la reconstruction de l’un des villages les plus pauvres d’Éthiopie, visant à fournir de meilleures conditions de vie et opportunités à ses résidents.

Mon premier voyage dans cette région du monde m’a fait prendre conscience de la nécessité d’intervenir et de venir en aide à des peuples magnifiques qui n’ont absolument rien. Ce village est le point de départ, mais nous voudrions nous déployer à travers le monde, explique Benjelloun.

La B. Foundation a été créée avec un objectif simple : utiliser les ressources et les connaissances que nous avons acquises grâce à l’architecture et au développement pour élever les communautés souvent négligées. Ce n’est pas une charité – c’est un engagement à long terme pour construire des systèmes qui soutiennent l’éducation, l’eau potable, la sécurité alimentaire et la régénération environnementale explique la Fondation.

Désormais, la B. Foundation commence à lancer des mouvements un peu partout en Afrique. Actuellement, elle travaille sur la création d’un conseil de fondation composé d’anciens lauréats du prix Nobel et des personnalités influentes.

Un modèle pour l’Afrique

Boubker Benjelloun représente un nouveau paradigme de l’entrepreneur africain du 21e siècle : techniquement innovant, mondialement connecté, mais profondément enraciné dans les valeurs et les besoins du continent.

À travers la B Foundation, il ne construit pas seulement des bâtiments mais aussi des avenirs, prouvant que les plus grandes structures que nous pouvons créer sont les communautés que nous élevons et les vies que nous changeons.