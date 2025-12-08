Coupe arabe 2025 : le Maroc s’impose face à l’Arabie saoudite et file en quarts en leader du groupe B

Le Maroc poursuit son parcours sans accroc dans cette Coupe arabe 2025 en s’offrant une qualification solide pour les quarts de finale. Grâce à une prestation collective rigoureuse et à un réalisme parfaitement maîtrisé, les Lions de l’Atlas ont su prendre l’ascendant sur une formation saoudienne pourtant déterminée à bousculer la hiérarchie. Cette nouvelle victoire confirme la montée en puissance des hommes de Tarik Sektioui, qui aborderont la suite du tournoi avec confiance et l’ambition affirmée de viser les sommets.

Dans une ambiance incandescente au stade de Lusail, à Doha, la sélection marocaine a signé une victoire maîtrisée face à l’Arabie saoudite (1-0), ce lundi 8 décembre 2025, validant ainsi son ticket pour les quarts de finale de la Coupe arabe. Les Lions de l’Atlas, invaincus depuis le début de la compétition, bouclent la phase de groupes en tête de la poule B et confirment leur statut de sérieux prétendants au titre.

Maroc contient Arabie saoudite en manque d’inspiration

Dès les premières minutes, les hommes de Tarik Sektioui ont imposé un rythme soutenu, prenant le contrôle du ballon et cherchant à étouffer les velléités adverses. Cette domination a rapidement été récompensée grâce à une action limpide conclue par Karim El Berkaoui, auteur du seul but de la rencontre à la 11e minute. Bien servi dans la surface, l’attaquant marocain n’a laissé aucune chance au portier saoudien, déclenchant l’euphorie dans les tribunes majoritairement acquises à la cause marocaine.

La première période s’est poursuivie sur le même tempo, avec un Maroc entreprenant et discipliné tactiquement. Si les occasions franches n’ont pas été nombreuses, la maîtrise technique des Lions de l’Atlas et leur solidité au milieu de terrain ont largement suffi pour contenir une Arabie saoudite en manque d’inspiration. Le scénario a toutefois changé après la pause. Bousculés, les Marocains ont vu leurs adversaires hausser le ton et multiplier les offensives. Le moment le plus critique est intervenu à l’heure de jeu, lorsque l’Arabie saoudite a obtenu un penalty.

Maroc affrontera Syrie, deuxième de la poule C

Chargé de le tirer, Firas Al-Hamdan a tenté une panenka audacieuse… qui n’a pas trompé le gardien marocain, parfaitement vigilant. Ce raté restera sans doute comme le tournant de la rencontre. Portés par une défense compacte et un dernier rempart impeccablement concentré, les joueurs de Sektioui ont su résister aux assauts répétés des Faucons verts. Malgré plusieurs situations chaudes en fin de match, rien ne viendra finalement troubler la sérénité marocaine, bien décidée à conserver ce court avantage devenu précieux.

Avec sept points au compteur, le Maroc clôt cette phase de groupes en leader solide et convaincant. La sélection confirme ainsi sa régularité, sa rigueur et sa montée en puissance dans ce tournoi où elle n’a concédé aucune défaite depuis le coup d’envoi. Cette performance lui offre désormais une place en quarts de finale, où elle affrontera la Syrie, deuxième de la poule C, dans un duel qui s’annonce disputé.

Place aux phases à élimination directe

Dans l’autre rencontre du groupe, Oman a décroché une victoire sans conséquence face aux Comores (2-1). Les deux réalisations d’Issam Al Sabhi, inscrites avant la pause, ont permis aux Omanais de s’offrir un dernier succès dans cette compétition. Le sursaut comorien signé D. Hamidou Ali à la 68e minute n’aura pas suffi pour inverser la tendance. Avec cette victoire, Oman termine troisième, tandis que les Comores ferment la marche et quittent le tournoi sans avoir pu décrocher la moindre qualification.

À l’issue de cette ultime journée, le groupe B livre donc son verdict : le Maroc finit en tête, suivi de l’Arabie saoudite, toutes deux qualifiées pour les quarts. Oman et les Comores quittent quant à eux la scène, laissant place aux phases à élimination directe où l’intensité montera d’un cran. Confiants et portés par une dynamique positive, les Lions de l’Atlas peuvent désormais envisager les quarts avec ambition.