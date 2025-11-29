La FIFA Arab Cup 2025 et le football arabe à l’honneur sur beIN Sports

La FIFA Arab Cup fait son retour du 1er au 18 décembre 2025 à Doha, offrant aux passionnés de football un rendez-vous majeur avec les meilleures équipes du monde arabe. Cette compétition, qui réunit les nations membres de l’Union des Associations Arabes de Football (UAFA), s’annonce comme l’antichambre parfaite de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui va suivre au Maroc.

Seize nations s’affrontent pour succéder à l’Algérie, tenante du titre depuis son sacre en 2021. Les Fennecs, emmenés par une génération talentueuse, devront défendre leur couronne face à des adversaires redoutables. En premierlieu le Maroc, porté par l’euphorie de sa demi-finale mondiale 2022 et le titre de champion du Monde de sa génération U20, mais aussi l’Égypte et ses sept étoiles africaines, la Tunisie, toujours compétitive, ou encore le Qatar, pays hôte et champion d’Asie en titre, figurent parmi les favoris.

La compétition débute avec des affiches prometteuses : Tunisie-Syrie et Qatar-Palestine ouvrent le bal le 1er décembre. L’Algérie entre en lice le 3 décembre face au Soudan, tandis que le Maroc affronte les Comores dès le 2 décembre. Ces matchs de poule promettent intensité et spectacle, chaque équipe cherchant à prendre ses marques avant les phases éliminatoires.

beIN SPORTS, la maison du football arabe et africain

L’acquisition des droits de diffusion par beIN SPORTS confirme la stratégie du groupe de devenir la référence incontournable du football arabe et africain. Après avoir sécurisé l’intégralité de la CAN 2025, la chaîne qatarie offre aux téléspectateurs francophones une couverture complète de cette FIFA Arab Cup.

Cette programmation exceptionnelle va permettre aux supporters de suivre leurs équipes favorites durant près de deux mois de compétition intense, avec la FIFA Arab Cup en décembre suivie immédiatement de la CAN du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Un marathon footballistique qui ravira les amateurs du ballon rond.

Un format spectaculaire pour la FIFA Arab Cup

Le tournoi adopte un format classique mais resséré. D’abord avec une phase de groupes suivie de quarts de finale (11-12 décembre), de demi-finales (15 décembre) et d’une finale prévue le 18 décembre. Cette organisation sur moins de trois semaines garantit un rythme soutenu et des rencontres à élimination directe rapidement décisives.

Les infrastructures qataries, rodées par l’organisation de la Coupe du monde 2022, offrent un écrin idéal pour cette compétition. Pour de nombreuses équipes, cette FIFA Arab Cup sera l’occasion de créer une dynamique positive avant la CAN 2025, de tester des schémas tactiques et d’intégrer de nouveaux joueurs. Les sélectionneurs y voient une répétition générale grandeur nature avant le rendez-vous continental au Maroc.

La compétition offre également une vitrine exceptionnelle aux joueurs évoluant dans les championnats arabes, leur permettant de se mesurer aux stars internationales évoluant en Europe et potentiellement d’attirer l’attention des recruteurs durant le mercato hivernal.

Avec sa diffusion intégrale sur beIN SPORTS, la FIFA Arab Cup 2025 promet passion, rivalités historiques et football de haute volée sous le soleil qatari.