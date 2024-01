Suivre la CAN 2023 avec RMC et beIN Sports

Préparez-vous pour un mois de passion footballistique alors que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies 2023, initialement prévue pour 2023 mais reportée pour des raisons climatiques, se tiendra finalement en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Avec une couverture médiatique exceptionnelle en France par RMC et beIN Sports, cette 34e édition promet de captiver les amateurs de football du continent et au-delà.

RMC en direct de la Côte d’Ivoire : Une couverture radio complète

La radio officielle de la CAN, RMC, déploie un dispositif impressionnant pour faire vivre la compétition à ses auditeurs. Avec la diffusion intégrale des matches sur sa radio digitale et des émissions quotidiennes spéciales, RMC se positionne au cœur de l’action. « Génération Africa 2024 » et « L’After CAN » sont quelques-unes des émissions phares qui rythmeront les soirées des fans de football.

beIN Sports : L’Exclusivité télévisuelle de la CAN 2023

En tant que détenteur exclusif des droits TV, beIN Sports offre une expérience visuelle inégalée de la CAN 2023. La chaîne retransmet l’intégralité des 52 matches, enrichis par les commentaires d’experts et d’anciens vainqueurs de la CAN. Vanessa Le Moigne et son équipe de consultants de haut niveau animeront l’émission Club CAN, assurant une analyse profonde et une couverture complète des moments forts de la compétition. Pour analyser ces rencontres, elle sera accompagnée d’une belle équipe de consultants : Benjamin MOUKANDJO (vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun), Adlène Guedioura (vainqueur de la CAN 2019 avec l’Algérie), Brahim THIAM et Mohamed SISSOKO (Mali), Hocine RAGUED (Tunisie), Abdelaziz BARRADA (Maroc), Sol BAMBA (Côte d’Ivoire), Souleymane DIAWARA (Sénégal).

Le calendrier de la compétition

Match d’ouverture : CÔTE D’IVOIRE / GUINÉE BISSAU le samedi 13 janvier à 21h00

Phase de poules : du 13 au 24 janvier

Huitièmes de finale : du 27 au 30 janvier

Quarts de finales : les vendredi 02 et samedi 03 février

Demi-finales : le mercredi 07 février

Finale pour la troisième place : le samedi 10 février à 21h00

Finale : le dimanche 11 février à 21h00

Cette édition de la CAN promet d’être un événement inoubliable pour les fans de football, avec une couverture médiatique complète et immersive qui capturera chaque moment de cette fête du football africain.