Au terme du plus beau match de la CAN 2019 et au bout du suspense, l’Algérie s’est qualifiée aux tirs au but hier jeudi à Suez face aux Éléphants de Côte d’ivoire. Une victoire qui a été fêtée par les supporters des Fennecs avec parfois des débordements dans une vingtaine de villes françaises. Bilan, une vingtaine de blessés, des interpellations et la mort dramatique d’une mère de famille fauchée par une voiture, son enfant étant dans un état grave.

Cela aurait du être une grande fête, mais de nombreuses manifestations de joie des supporters algériens se sont transformées en émeutes dans les grandes villes françaises après la victoire à l’arrachée des Fennecs face aux Éléphants (1 partout, victoire aux tirs au but). Magasins pillés à Paris près des Champs Elysées, débordements dans certains quartiers de Lyon, et surtout un drame à Montpellier, dans le Sud de la France, ou une famille a été percutée par un supporter qui a perdu le contrôle de sa voiture. La mère a été tuée sur le coup, la fille de 17 ans est blessée aux membres inférieurs. Quant au bébé d’un an polytraumatisé, il est gravement atteint et est actuellement en urgence absolu à l’hôpital. La voiture roulait trop rapidement lorsque son conducteur a perdu le contrôle, il était environ 22h30. Le conducteur, un supporter des Fennecs âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue.

A Marseille, deuxième ville de l’hexagone et première ville de la diaspora algérienne en France, plus de 10 000 personnes se sont retrouvées sur le Vieux Port et la police a procédé à une dizaine d’interpellations.

″Ça a pas été un match facile, donc c’est pour ça que c’est comme ça (la foule et le bruit). On est un peuple fier. Et on n’a pas toujours l’occasion d’être fier d’être Algérien donc quand ça arrive, ça devient un peu fou », expliquait une supporter au Huffington Post. Et vu la qualité de cette équipe d’Algérie, il est possible que les demi-finales et la finale puissent donner lieu à deux autres soirées de liesse, difficiles à contenir.