Kim Le Court frappe encore : victoire d’étape et retour en jaune

Elle l’avait dit, elle l’a fait. Kim Le Court a tenu sa promesse de reconquérir le maillot jaune et l’a fait de la plus belle des manières en remportant la 5e étape du Tour de France Femmes 2025 à Guéret. La Mauricienne signe ainsi sa première victoire d’étape sur le Tour et reprend les rênes de la course à Marianne Vos.

Kim Le Court s’est imposée au sprint sur la ligne d’arrivée à Guéret après avoir été maillot jaune virtuelle dès le sommet du Maupuy. La stratégie de l’équipe AG Insurance-Soudal a fonctionné à merveille, plaçant leur leader dans les meilleures conditions pour ce finish en légère montée qui lui convenait parfaitement.

Cette victoire constitue un sommet dans la carrière de la cycliste de 29 ans. Après avoir été « proche deux fois » de la victoire d’étape comme elle l’avait confié après sa prise du maillot jaune sur la 2e étape, Kim Le Court a enfin franchi le cap en s’imposant de la plus belle des manières.

Un retour au sommet mérité

Après avoir dû céder le maillot jaune à Marianne Vos lors de la 3e étape à Angers, Kim Le Court retrouve la tête du classement général. La coureuse mauricienne avait prévenu qu’elle se battrait. Mission accomplie pour cette 5e étape, et de quelle manière ! En s’imposant, elle prend des bonifications précieuses qui peuvent s’avérer décisives dans l’optique du classement général.

Cette victoire confirme le statut grandissant de Kim Le Court dans le peloton féminin. Après sa victoire historique sur Liège-Bastogne-Liège au printemps, elle prouve qu’elle peut rivaliser avec les meilleures sur tous les terrains. Kim Le Court continue d’écrire l’histoire du cyclisme africain sur le Tour de France Femmes. Première Africaine à porter le maillot jaune, elle devient également la première à remporter une étape.

« Le jaune est l’une des couleurs du drapeau de l’Île Maurice« , avait-elle rappelé lors de sa première prise du maillot jaune. Aujourd’hui, elle honore doublement ces couleurs en combinant victoire d’étape et leadership au général.

Si cette victoire à Guéret est magnifique, Kim Le Court sait que le plus dur reste à venir. Les étapes de montagne en fin de semaine constitueront le véritable test pour ses ambitions au classement général. Son frère Olivier le dit pourtant : « Elle peut le porter jusqu’au bout. Elle a le niveau.«