Akliouche au PSG : la pépite franco-algérienne entre transfert de rêve et choix international

L’été 2025 s’annonce décisif pour Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco, âgé de 23 ans, cristallise les attentions du Paris Saint-Germain dans ce qui pourrait être l’un des feuilletons mercato les plus suivis de la saison. Au-delà des enjeux sportifs et financiers, ce transfert potentiel soulève des questions identitaires pour ce fils de l’immigration algérienne.

Né le 25 février 2002 à Tremblay-en-France, Maghnes Akliouche porte fièrement sa double identité. Ses parents sont originaires de Raffour, dans le wilaya de Bouira en Kabylie, région montagneuse d’Algérie connue pour sa riche tradition footballistique. Cette filiation algérienne imprègne profondément l’identité du jeune prodige qui a grandi en Seine-Saint-Denis.

Son parcours illustre parfaitement celui de nombreux talents issus de l’immigration maghrébine en France, formés dans les clubs de banlieue avant d’intégrer les centres de formation d’élite. En 2018, il rejoint le prestigieux centre de formation de l’AS Monaco, où son potentiel ne tarde pas à se révéler. Aujourd’hui, avec 7 buts et 12 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues la saison passée, il s’impose comme l’une des révélations du football français.

Un accord secret avec le PSG

Maghnes Akliouche disposerait d’un accord verbal avec le PSG, révèle le journaliste Abdellah Boulma, spécialiste du mercato et collaborateur indépendant qui a notamment travaillé pour la FIFA et Les Cahiers du Football. Cette information, confirmée par plusieurs sources concordantes, témoigne de l’intérêt mutuel entre le joueur et le club de la capitale. Le principal concerné n’aurait d’yeux que pour le PSG, malgré l’intérêt manifesté par d’autres grands clubs européens comme Manchester City.

Sa polyvalence, capable d’évoluer en milieu offensif ou sur l’aile droite, en fait un profil particulièrement attractif pour Luis Enrique. Mais Monaco a fixé le prix du joueur à 80 millions d’euros, un montant que le PSG trouve trop élevé. Cette valorisation constituerait le principal obstacle à la concrétisation de ce transfert.

En effet, contrairement à ses habitudes dépensières du passé, le Paris Saint-Germain adopte une approche plus mesurée. Luis Campos refuserait de faire des folies pour le milieu offensif de l’AS Monaco et privilégierai une valorisation du joueur autour de 50 millions d’euros.

Le dilemme international : France ou Algérie ?

Au-delà des considérations mercato, Akliouche fait face à un choix crucial pour sa carrière internationale. Originaire de Bouira, en Algérie, par ses parents, il est éligible pour représenter les Fennecs. Cependant, Maghnes Akliouche a représenté les sélections de jeunes en France. Entre 2021 et 2022, il porte le maillot des U20 avant de rejoindre, en 2023, les Espoirs, où il totalise 10 sélections. En 2024, il participe également aux Jeux olympiques de Paris sous les couleurs de la France olympique avec qui il sera médaillé.

La situation reste complexe et évolutive. Ainsi, des membres de sa famille souhaitent le voir porter les couleurs de son pays d’origine, l’Algérie. Cependant, certains médias français dont le quotidien de référence L’Equipe, affirment qu’Akliouche a fait un choix définitif en optant pour l’équipe de France, même si des sources au sein de la FAF indiquent que les discussions sont toujours en cours et que la fédération reste optimiste. La CAN qui arrive pour la fin de l’année au Maroc pourrait le pousser à un choix rapide.

Le joueur lui est resté évasif, n’étant pas convoqué lors des derniers matchs par Didier Deschamp.

« J’ai fait toutes les catégories de jeunes en équipe de France (…) pour la suite, on verra. » Jouer pour les Fennecs ou les Bleus ? Pour le moment, le jeune bi-national, Maghnes Akliouche reste évasif sur son avenir en sélection ⬇️ ️(@MamoodTraore) pic.twitter.com/l9M0xgIAjF — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 2, 2025

Récemment, le milieu offensif monégasque s’est littéralement fait broder le drapeau de l’Algérie sur ses crampons, un geste symbolique fort qui pourrait indiquer ses intentions. En outre, le joueur a récemment changé de représentant en rejoignant HCM Sports Management – structure qui représente d’autres internationaux algériens comme Hicham Boudaoui et Ramy Bensebaïni.